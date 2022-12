Region

Wenn Hauseigentümer auf hohen Kosten sitzen bleiben

Plus Unseriöse Handwerker werben für ihre Leistungen oft an der Türschwelle. Was die Polizei Betroffenen rät.

Von Martin Semer

Sie klingeln an Haustüren, bequatschen die Eigentümer und wollen sie überreden, ihr Dach neu decken oder die Hofeinfahrt asphaltieren zu lassen. Das Problem: Es gibt überhaupt keinen Grund, Reparaturen am Haus auszuführen. Laut Polizei handelt es sich oft um eine Betrugsmasche. Spontane Handwerksarbeiten werden oft angefangen, aber nicht beendet. Der Auftraggeber wird jedoch trotzdem zur Kasse gebeten. In manchen Fällen richten die Betrüger sogar Schaden an, der teuer gerichtet werden muss.

