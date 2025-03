Reiberei um Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage

Wenn es um verkaufsoffene Sonntage in Bad Wörishofen geht, dann waren Reibereien zuletzt praktisch vorprgrammiert. So kam es auch diesmal. Die Aktiven Einzelhändler plädieren für drei verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2025, die City Initiative will dagegen das gesetztlich erlaubte Maximum von vier Einkaufssonntagen ausnutzen. Die Aktiven Einzelhändler wollen da aber nicht mitmachen und signalisierten bereits jetzt, dass ihre Läden geschlossen bleiben. Das letzte Wort hatte nun der Stadtrat.

