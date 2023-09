Reitsport

Spaß für Jung und Alt: das Breitensport-Reitturnier des RFV Bad Wörishofen

Plus Der RFV Bad Wörishofen richtet einen Turniertag aus, der sich in erster Linie an die kleinsten Reiterinnen und Reiter richtet. Die beweisen ihr Können in unterschiedlichen Disziplinen.

Von Kathrin Elsner

Pinkfarbene Schmuckschleifchen zieren die liebevoll eingeflochtene Mähne des Ponys „Colorado“, eine rosafarbene Satteldecke mit Einhorn-Aufdruck darf genauso wenig fehlen wie ein Schutzengel-Kuscheltier am Sattel. „Die gewonnenen Schleifen sind das Schönste am Turnierreiten“, findet die siebenjährige Reiterin Emma Maucher, und mit dieser Meinung ist sie nicht allein.

Anna Stöckle strahlt übers ganze Gesicht, als sie ihre Abteilung der Führzügel-Klasse gewinnt und Pony „ Prince Charming“ die goldene Schleife ans Zaumzeug gesteckt bekommt. „Dass man die Schleifen kriegt“, findet auch sie an diesem sonnigen Turniertag einfach am Allerschönsten. Franziska Anwander, die zuvor auf demselben Pony den zweiten Platz und damit die silberne Schleife gewinnt, stimmt ihr zu.

