Rekordhaushalt von 15,6 Millionen: Pfaffenhausen investiert in seine Infrastruktur

Einstimmig hat der Marktrat den von Bürgermeister Thomas Leinauer vorgelegten Haushalt für das Jahr 2025 verabschiedet. Mit einem Gesamtvolumen von 15,57 Millionen Euro ist es ein Rekordhaushalt. Der Schuldenstand wird bis Ende des Jahres auf rund sechs Millionen Euro steigen. Gestiegen sind auch die Einwohnerzahlen, nicht zuletzt durch die Ausweisung neuer Baugebiete. Derzeit leben in Pfaffenhausen 2668 Personen – und für sie investiert der Markt kräftig in seine Infrastruktur.

Der Haushalt wurde schon im Gemeinderat vorberaten. Dennoch wiederholte Bürgermeister Thomas Leinauer die Eckdaten. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 7,3 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben, der Vermögenshaushalt auf 8,2 Millionen. Trotz düsterer Wolken am Konjunkturhimmel würden die Einnahmen der Gemeinde noch stabil bleiben. Die Gewerbesteuer werde sich bei 2,9 Millionen Euro einpendeln, die Einnahmen waren allerdings mit 3,3 Millionen Euro vor zwei Jahren noch höher. Der Anteil an der Einkommenssteuer sei mit 1,8 Millionen ebenfalls stabil. Bei den Ausgaben habe die Gemeinde mit einer steigenden Kreisumlage zu kämpfen. Diese steige von 1,9 auf 2,3 Millionen Euro an.

Die größten Investitionen in und um Pfaffenhausen

Im Vermögenshaushalt sind die Investitionen der Gemeinde enthalten. Die größten Brocken sind hier der Neubau des Feuerwehrhauses mit 2,3 Millionen Euro, die Schlussfinanzierung der Ortsdurchfahrt Egelhofen mit 1,4 Millionen Euro, die Erschließung des Neubaugebietes Pfaffenhausen mit einer Million, die Erneuerung der Mindelradwegbrücke mit 240.000 Euro, der Kanalbau in Pfaffenhausen mit 1,2 Millionen Euro und die Wasserverbundleitung Schöneberg mit 350.000 Euro.

„Wir geben das Geld für die notwendige Infrastruktur aus“, betonte Leinauer. Man finanziere keine Luxusbauten. Es gelte die Infrastruktur zu verbessern und zu erhalten. Leinauer freute sich, dass beim Bau des Feuerwehrhauses die Kosten unterschritten werden konnten. Der zugesagte Zuschuss stehe noch aus. Im Finanzausblick kündigte der Bürgermeister an, dass man bei den Investitionen etwas zurückfahren werde.

Eine größere Diskussion gab es um die Kosten für den Unterhalt des Kindergartens. Der Zuschussbedarf erreiche bald 600.000 Euro, und dies trotz der Gebührenanpassung in diesem Jahr. Mit ein Grund für die Kostensteigerung sei die steigende Zahl der Kinder sowie die Tariferhöhungen. Auf der anderen Seite unterstütze die Gemeinde die jungen Familien mit einem attraktiven Kindergarten. Derzeit würden rund 130 Plätze in sechs Gruppen angeboten.

Der Haushalt 2024 entsprach ziemlich genau den Planungen

Der Bürgermeister erinnerte weiter, dass die Gemeinde die Vereine bei ihrer Arbeit unterstützen könne. Dass die Aufstellung des Haushaltes ohne große Probleme möglich war, sei auch daran gelegen, dass man mit dem Haushalt 2024 ziemlich punktgenau hingekommen sei. Es habe nur unbedeutende Abweichungen gegeben. Mit dem Zahlenwerk werde sich nun der Rechnungsprüfungsausschuss beschäftigen.

Der Gemeinderat beließ es bei den bestehenden Steuersätzen. Nach Anfrage erklärte Leinauer, dass die Einnahmen bei der Grundsteuer trotz der Reform ungefähr gleich blieben. Damit habe der Gemeinderat das Versprechen, die verordnete Neufestlegung einkommensneutral zu verwirklichen, umgesetzt. Leinauer wollte aber nicht ausschließen, dass es im Einzelfall doch zu höheren Steuern gekommen sei.

Die wichtigsten Zahlen Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben: 7.332.450 Euro Vermögenshaushalt: 8.241.725 Euro Einnahmen: - Grundsteuer A: 27.000 Euro - Grundsteuer B: 280.000 Euro - Anteil Einkommensteuer: 1,8 Millionen Euro - Gewerbesteuer: 2,9 Millionen Euro - Anteil Umsatzsteuer: 300.000 Euro Ausgaben: - Kreisumlage: 2,3 Millionen Euro - Schulverbandsumlage: 388.000 Euro - VG-Umlage: 632.000 Euro