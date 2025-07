Robbie Williams in München: Diese Türkheimerin kam ihm beim letzten Konzert ganz nah

Am Samstagabend tritt Superstar Robbie Williams in München auf. Das Konzert im Olympiastadion ist ausverkauft. Eine Türkheimerin wird dabei in ganz besonderen Erinnerungen schwelgen können: Bei seinem letzten Auftritt in München vor drei Jahren holte der Sänger Lisa Thiel auf die Bühne.

Um einem Star wie Robbie Williams einmal ganz nah zu sein, ihn bei einem Konzert aus der ersten Reihe zu erleben, dafür nehmen Fans so einige Unannehmlichkeiten in Kauf. Von ihm angesprochen oder gar auf die Bühne geholt zu werden, dieser Traum erfüllt sich jedoch nur für ganz wenige. Anders bei Lisa Thiel aus Türkheim: Von rund 100.000 Fans war die damals 33-Jährige beim großen Konzert auf dem Münchner Messegelände 2022 die Einzige, die den Musiker hautnah erleben durfte – und das im wahrsten Sinn des Wortes. Für sein Duett "Somethin' stupid", das er einst mit Nicole Kidman aufgenommen hatte, holte er die Türkheimerin zu sich, um sie anzuschmachten wie einst die Schauspielerin.

Zusammen mit Robbie Williams stand die Allgäuerin beim Konzert in München auf der Bühne

Gemeinsam saßen die beiden beisammen, sahen sich tief in die Augen, winkten Williams' Frau Ayda am Bühnenrand zu und wagten sogar ein Tänzchen. Während sie auf der Bühne noch recht gelassen wirkte, konnte Lisa Thiel nach ihrem Auftritt vor den 100.000 kein Lied mehr mitsingen, regelrecht schlecht war ihr nachträglich von der Aufregung. "Ich war echt fertig." So viele Leute und so viele Kameras habe sie von oben aus gesehen. "Das war schon eine Nummer." Dennoch habe sie diese Minuten total genossen.

In der U-Bahn heimwärts fühlte sich die 33-jährige Türkheimerin dann selbst wie ein Star. Da gab es Frauen, die sie anfassen wollten, andere machten Fotos von ihr. "Ich möchte auf gar keinen Fall berühmt werden", so Lisa Thiels Fazit. Ihr habe die U-Bahn-Fahrt schon gereicht, sagt die gelernte Friseurin. Ein paar Leute sprachen sie an, wollten wissen, wie er denn rieche, der Robbie. Diese Fans musste sie enttäuschen: "Ganz neutral, fast nach nichts", sagt Lisa Thiel, "aber auch nicht schlecht". So mancher andere Fan habe zu ihr gemeint, dass sie jetzt ja nicht mehr duschen dürfe. Das fand sie nicht - und sprang noch am Abend nach ihrer Heimkehr unter die Dusche. "Das muss man auch nach so einem Tag", sagt sie und lacht.

Ihre Schwester hatte ein Gefühl, dass Lisa Thiel Robbie Williams in München nahekommen würde

Noch während ihres Auftritts gingen in der Familien-Whatsapp-Gruppe Bilder und Videos ein, eine Freundin rief sie gar an, während sie auf der Bühne saß, und auch danach war die Aufregung groß. "Die wissen, dass mir das wahnsinnig unangenehm ist, im Mittelpunkt zu stehen." Ihre Schwester hatte es ihr allerdings am Samstagmorgen prophezeit: Sie habe da so ein Gefühl, dass es am Abend noch ein Selfie von Robbie und Lisa geben würde. Dass es dann am Ende sogar ein ganzes Lied war, das der Entertainer der Türkheimerin widmete, hatte auch sie nicht erwartet.

Die Tickets für den vordersten Bereich des Mega-Konzertes hatte Lisa Thiel ihrem Mann Benni zu dessen 40. Geburtstag geschenkt. Nun musste der mit ansehen, wie sie mit Robbie Williams auf der Couch saß und ihm nahekam. Doch er konnte das mit Humor nehmen - zumal sich Robbie Williams noch mit "Sorry, Mate" bei ihm entschuldigte.

Lisa Thiel war zum ersten Mal bei einem Konzert von Robbie Williams in der ersten Reihe

Bereits am Vormittag hatten sich die beiden Türkheimer mit dem Zug auf den Weg nach München gemacht. Um 12 Uhr begann der Einlass aufs Gelände, um 14 Uhr in den vordersten Bereich. Zum ersten Mal bei einem Konzert von Robbie Williams stand Lisa Thiel in der ersten Reihe, auch wenn sie gar nicht damit gerechnet hätte, einen so guten Platz zu bekommen. Von da an hieß es: warten. Sechs Stunden lang. Das machte auch die Unterhaltung durch die Vorband und die DJs nicht besser, die vor dem Superstar auftraten.

Am Ende aber hat sich all das gelohnt. Für Lisa Thiel, die bereits mehrere Robbie-Williams-Konzerte besucht hat, wird dieses das eine sein, das für immer unvergesslich sein wird. "Es war einfach unbeschreiblich!"