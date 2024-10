Villazón in Hochform: Ein Knaller zum Abschluss des Festivals der Nationen

Furioses Finale beim 30. Festival der Nationen in Bad Wörishofen: Bevor vor dem Kurhaus das große Feuerwerk in den Nachthimmel stieg, zündeten Rolando Villazón und Kate Lindsey im Kursaal ein musikalisches Feuerwerk. Jubel, Bravo-Rufe, Standing Ovations: Dieser Abend ragte selbst in der mit Stars und Höhepunkten gespickten Jubiläumswoche heraus. Doch damit nicht genug: Spaßmacher Villazón sorgte anschließend beim Empfang im Hotel Tanneck dafür, dass diesen Festivalabend sicher niemand mehr vergessen wird.

