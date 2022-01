Ronsberg

vor 53 Min.

Kleiner Skilift mit Tradition: Endlich wieder Spaß in Ronsberg

Ina steht das erste Mal auf Skiern. Ihr Vater Stefan Martin übt mit ihr am Skilift in Ronsberg.

Plus Die Skisaison in Ronsberg hat begonnen. Noch vor einem Jahr stand der Betrieb vor dem Aus. Vom Kampf für den Erhalt des Lifts, an dem bereits Generationen Skifahren lernten.

Von Stefanie Gronostay

„Viele von uns haben selbst hier Skifahren gelernt“, sagt Werner Bürgel. Mit seiner orangefarbenen Jacke stapft er an der Piste entlang. Erst vor wenigen Stunden hat er sie noch beschneit. Nun tummeln sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Hang in Ronsberg und drehen ihre ersten Runden auf den Skiern. „Ich habe hier als Liftboy gelernt. Früher musste man den Leuten noch die Bügel reichen. Da ging das noch nicht automatisch“, sagt Bürgel. Heute ist er Gesellschafter der GmbH & Co. KG, die den Lift betreibt. Mit zwölf weiteren Mitgliedern hält Bürgel den Ronsberger Skilift am Leben – auch wenn das nicht immer so einfach ist.

