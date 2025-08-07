Icon Menü
Rückbau gefordert: Schwarzbau in Kirchheim sorgt für Ärger – Garage ist fast doppelt so groß wie erlaubt

Kirchheim

174-Quadratmeter-Garage: Schwarzbau in Kirchheim muss rückgebaut werden

Eine Garage im Markt Kirchheim ist fast doppelt so groß gebaut worden als geplant. Die Behörden sind damit nicht einverstanden.
Von Melanie Lippl
    In der Marktgemeinde Kirchheim ist in jüngster Zeit ein Schwarzbau entstanden: Eine Garage ist deutlich größer gebaut worden als erlaubt. (Symbolbild)
    In der Marktgemeinde Kirchheim ist in jüngster Zeit ein Schwarzbau entstanden: Eine Garage ist deutlich größer gebaut worden als erlaubt. (Symbolbild) Foto: dpa

    Das Verfahren zu einem Schwarzbau in der Marktgemeinde Kirchheim geht in die nächste Runde: Das Landratsamt fordert einen Rückbau der 174 Quadratmeter großen Garage. Genehmigt worden waren ursprünglich 108 Quadratmeter, letztlich fiel das Bauwerk fast doppelt so groß aus wie erlaubt. Und auch Dachneigung, Traufhöhe, Raumhöhe sowie die Anzahl der Toröffnungen stimmen nicht mit dem genehmigten Bauantrag überein – und das, obwohl dieser bereits mehrere Ausnahmen vom eigentlich gültigen Bebauungsplan beinhaltete.

