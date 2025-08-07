174-Quadratmeter-Garage: Schwarzbau in Kirchheim muss rückgebaut werden

Das Verfahren zu einem Schwarzbau in der Marktgemeinde Kirchheim geht in die nächste Runde: Das Landratsamt fordert einen Rückbau der 174 Quadratmeter großen Garage. Genehmigt worden waren ursprünglich 108 Quadratmeter, letztlich fiel das Bauwerk fast doppelt so groß aus wie erlaubt. Und auch Dachneigung, Traufhöhe, Raumhöhe sowie die Anzahl der Toröffnungen stimmen nicht mit dem genehmigten Bauantrag überein – und das, obwohl dieser bereits mehrere Ausnahmen vom eigentlich gültigen Bebauungsplan beinhaltete.

