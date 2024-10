Erinnerungen an Schwermer: Ein Marzipan-Herz sorgte für Tränen der Rührung

Dies ist eine Geschichte, die dem amerikanischen Traum vom „Tellerwäscher zum Millionär“ durchaus entsprungen sein könnte. Allerdings ist der Anlass dafür kein Happy End, sondern das endgültige Aus für die große Tradition der Firma Schwermer in Bad Wörishofen. Nach der Fabrik in der Gartenstadt und dem Laden in der Kneippstraße schloss zuletzt auch das weithin bekannte Café. Das findet auch Wilhelm Brandl sehr bedauerlich - denn im Haus seiner Eltern in Bad Wörishofen begann einst diese große Erfolgsgeschichte. Die Erinnerungen an diese Zeit sind rührend.

