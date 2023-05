Salgen

Es war die letzte Chance: Schwarzbau von Salgen muss abgerissen werden

Am Verwaltungsgericht in Augsburg ist der Fall aus Salgen bereits verhandelt worden.

Plus Bereits 2022 war der Bau einer Maschinenhalle bei Salgen Thema im Bayerischen Landtag gewesen. Jetzt haben die Parlamentarier erneut beraten und ein finales Urteil gesprochen.

Vor zehn Jahren bereits hatte ein Grundstücksbesitzer auf freiem Feld zwischen Salgen und Zaisertshofen eine Maschinenhalle errichtet. Eine offizielle Genehmigung dafür hatte er nicht. Allerdings gab es Kontakt zum Landratsamt Unterallgäu. Daraus hatte der Bauherr geschlossen, dass der Bau geduldet wird. Dem war aber nicht so. Die Kreisbehörde stufte den Fall als Schwarzbau ein und forderte in der Folge den Abriss. Lange ging es hin und her, jetzt gibt es eine Entscheidung.

Der Grundstückseigentümer wehrte sich gegen das Landratsamt

Denn der Grundstückseigentümer wollte den Bescheid nicht ohne Gegenwehr hinnehmen. Als er auch direkt über Landrat Alex Eder nichts erreichte, schaltete er den Ausschuss für Eingaben und Beschwerden des Landtags ein. Die Mitglieder machten es sich noch im vorigen Jahr nicht einfach mit dem Fall. Sie betrauten den Stimmkreisabgeordneten Franz Josef Pschierer ( FDP), der dem Gremium angehört, damit, ein Gespräch mit dem Landrat zu führen. Das ist auch geschehen.

