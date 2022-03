Frau wehrt sich mit Tritten gegen Polizeikontrolle

Die Frau war zuvor schon polizeilich bekannt. Sie versperrte das Fahrzeug von innen.

In Salgen wollte sich eine Frau, die am Dienstagabend mit dem Auto unterwegs war, nicht von der Polizei kontrollieren lassen. Der Polizei war sie bereits bekannt. Nach kurzer Verfolgungsfahrt, wie es in der Pressemitteilung heißt, hinderten die Beamten sie auf einem Parkplatz an der Weiterfahrt.

Die Fahrerin versperrte daraufhin ihr Auto von innen, die Polizisten öffneten es trotzdem. Entgegen kamen ihnen dafür Beleidigungen und Tritte seitens der Lenkerin.

Die Fahrt endet für sie mit dem Aufenthalt in einer Fachklinik

Aufgrund ihrer der Polizei bekannten Vorgeschichte und der psychischen Auffälligkeit wurde die Frau in eine Fachklinik gebracht. Die Polizeikräfte wurden nicht verletzt. (mz)