Großzügige Spenden für den Wünschewagen Allgäu/Schwaben

Bei zwei Veranstaltungen in der Gemeinde Salgen wurde für den Wünschewagen Allgäu/Schwaben gesammelt. Bei der Ausstellung im Zirbenstadel von Markus Schilling in Salgen bot auch die Künstlerin Bettina Wörishofer ihre Bilder an und übergab den Erlös in Höhe von 400 Euro nun an Roland Hämmerle, ehrenamtlicher Wunscherfüller beim Arbeiter-Samariter-Bund. Auch Markus Schilling spendete 200 Euro für dieses Projekt. Bei Familie Rogg in Hausen konnten deren Rostdekostücke bestaunt werden und Michaela Braunmiller aus Breitenbrunn bot Floristik und Holzarbeiten an. Für das leibliche Wohl sorgte die Familie Häfele. Bei der Tombola kamen 350 Euro für den Wünschewagen zusammen.

