Landratsamt: Schwarzbau ist nicht gleich Schwarzbau

Plus Die Fälle Mayenbadweg und Salgen sind nicht vergleichbar, heißt es aus dem Unterallgäuer Landratsamt. So lautet die Erklärung für den Unterschied der Schwarzbauten.

Schwarzbau ist nicht gleich Schwarzbau, stellt das Landratsamt Unterallgäu klar. Eine Mindelheimerin hatte auf der Bürgerversammlung im Stadttheater nachgefragt, warum ein Schwarzbau am Oberen Mayenbadweg stehen bleiben darf, während eine ebenfalls nicht genehmigte Maschinenhalle zwischen Salgen und Zaisertshofen wieder dem Erdboden gleichgemacht werden soll.