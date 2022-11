Volkstrauertag: Krieg kennt nur Verlierer

Der Volkstrauertag geht seit vielen Jahren routiniert über die Bühne. Heuer ist die Situation eine andere: Denn in Europa sprechen wieder die Waffen.

Jedes Jahr Mitte November findet landauf landab dasselbe Zeremoniell statt: feierliche Kranzniederlegung am Denkmal für die gefallenen Soldaten. Dazu spielt eine Blaskapelle gediegene Weisen und es spricht der Vorsitzende des Krieger- und Soldatenvereins nachdenkliche Worte. Der Volkstrauertag geht seit vielen Jahren routiniert über die Bühne. Heuer dürfte alles etwas anders sein.

Diesen Sonntag ist wieder Volkstrauertag, und er findet seit langem wieder in Kriegszeiten statt. Seit 27. Februar toben Kämpfe rund 1000 Kilometer von uns entfernt in der Ukraine. Wieder geschieht, was überwunden schien: Frauen, Kinder, Alte, Männer sterben in Europa. Was heißt das für die Krieger- und Soldatenvereine?

Wir sind in Salgen bei Roland Hämmerle. Er ist nicht nur Bürgermeister der Gemeinde. Er ist auch Vorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins Salgen/Bronnen. Der Verein hat 166 Mitglieder im Alter zwischen 19 und 98 Jahren. Frauen sind nicht dabei. Einen einzigen Kriegsteilnehmer gibt es noch. 111 waren Bundeswehrsoldaten. 54 haben überhaupt nicht gedient. Roland Hämmerle hat besonders bei den Jungen in Salgen und Bronnen dafür geworben, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Hämmerle hat Gesprächsrunden mit Kriegsteilnehmern organisiert

Gespräche mit Kriegsteilnehmern hat er schon organisiert, in denen offen gesprochen wurde. „Sie haben alle gesagt, wie furchtbar der Krieg war“, sagt Hämmerle. Bei den Jungen war das Interesse an den Schicksalen aus dem eigenen Ort riesig.

Der Krieg hinterließ überall Spuren – auch in seiner eigenen Familie. Die Betroffenheit ist unmittelbar. Hämmerles eigener Urgroßvater Michael Knappich ist am 16. Dezember 1916 in Verdun gefallen.

Sein Onkel Paul Polonyi ist im Alter von 43 Jahren 1948 viel zu früh an den Folgen von Kriegsverletzungen verstorben.

Der Großvater von Roland Hämmerle, Paul Polonyi, starb im Alter von 43 Jahren an den Folgen von Kriegsverletzungen. Foto: Roland Hämmerle

In fast jeder Familie habe der Krieg zugeschlagen, sagt der 46-Jährige. Die Gewaltherrschaft im Dritten Reich habe zu einem menschenverachtenden Unterdrückungssystem geführt. Deshalb sind die Vereinsmitglieder nicht nur zu Soldatenfriedhöfen etwa nach Cassino in Italien, sondern auch schon zum KZ Dachau gefahren. „Ich finde, jeder sollte hinfahren und sich das ansehen“, sagt der Vorsitzende. Als junger Mann war er in Frankreich. Dort hat er auch den Soldatenfriedhof von Verdun besucht. Diese Eindrücke haben ihn bis heute nicht mehr losgelassen: abertausende von Erinnerungskreuzen und Berge von Knochen im Gebeinhaus. „80 Prozent der Opfer waren jünger als ich damals“, sagt Hämmerle. Das sei ganz schlimm für ihn gewesen.

Dass heute dort die französische, die deutsche und die Europaflagge weht und die Menschen gemeinsam die Erinnerung pflegen, ist für Hämmerle eine gute Entwicklung. „Gott sei Dank haben sich Frankreich und Deutschland in der Nachkriegszeit ausgesöhnt“. Das gemeinsame Gedenken der Regierungschefs Francoise Mitterrand und Helmut Kohl in Verdun sei dafür besonders sinnbildlich.

Auch Hämmerles Familie litt unter dem Krieg und seinen Folgen

Hämmerle hat sich in der Folge auch mehr für seine Vorfahren zu interessieren begonnen. Ein Teil seiner Familie ist 1946 aus dem Sudetenland vertrieben worden. Alle diese Familien haben immenses Leid erleben müssen. „Das muss man sich bewusst machen, das darf man nicht vergessen“, sagt Roland Hämmerle.

Jetzt ist das Thema Krieg wieder unfreiwillig aktuell geworden. „Nie im Leben hätte ich für möglich gehalten, dass Russland die Ukraine überfällt“, sagt Hämmerle. Er räumt aber gleich im nächsten Satz ein, dass der Mensch dazu neigt, Dinge auszublenden. Der Jugoslawien-Krieg ist so ein Beispiel, aber auch die Tragödie in Afghanistan oder Syrien.

Roland Hämmerle will nicht vergessen. Denn dann sei die Gefahr groß, dass es irgendwann heißt, so schlimm sei es wohl gar nicht gewesen. Wenn die Schicksale aus dem eigenen Ort aufgearbeitet werden, dann ist das für alle greifbar. Die Nähe ist Chance, den Jungen begreifbar zu machen, welches Leid Kriege anrichten. Denn bei jedem Krieg sind immer die normalen Menschen die Leidtragenden.

Eine Abordnung aus Salgen hat vor ein paar Jahren den Kriegsopfern im italienischen Cassino die letzte Ehre erwiesen. Darunter waren Gefallene aus Salgen. Foto: Hämmerle

Das muss von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Jungen im Ort will Roland Hämmerle möglichst früh erreichen. So schwebt ihm ein Ausflug mit einer Jugendgruppe an den Gardasee vor. Dort lässt es sich schön ein paar Tage Urlaub machen. Aber er möchte auch, dass die jungen Leute Friedhöfe besuchen und diese pflegen.

Auf einem Soldatenfriedhof in Brixen hat Hämmerle die „letzte Mahnung“ gelesen, Frieden zu halten. „Vergesst uns nicht und sorgt für unsere Gräber.“

Erinnern und Mahnen sei eine wichtige Aufgabe der Krieger- und Soldatenvereine

Das Erinnern und Mahnen, darin sieht der Vorsitzende die Aufgabe seines Vereins. Als das Denkmal in Salgen 1967 eingeweiht wurde, hieß es von Anfang an Kriegermahnmal. Auf einer Tafel stehen diese Sätze: „Sorgt Ihr, die Ihr noch im Leben steht, dass Frieden bleibe. Frieden zwischen den Menschen, Frieden zwischen den Völkern.“

Am Sonntag, 13. November, werden sich Mitglieder des Soldaten- und Kriegervereins Salgen/Bronnen wieder vor dem Kriegermahnmal versammeln. Die Blaskapelle intoniert die Deutschland-Hymne und den guten Kameraden. Roland Hämmerle wird eine kurze Rede von maximal zehn Minuten Länge halten. Er wird an die Opfer erinnern, an Brüder, Väter, die gefallen sind.

Das jüngste Opfer war aus Bronnen. Als es starb, war es erst siebzehneinhalb Jahre jung. An Heiligabend hatte der junge Soldat Geburtstag. In Frankreich ist Josef Wanner ums Leben gekommen. Auch an ihn erinnert Roland Hämmerle – stellvertretend für alle anderen Opfer.