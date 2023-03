Wie geht es mit dem Schwarzbau von Salgen weiter?

Plus Bei Salgen war eine Maschinenhalle ohne Genehmigung gebaut worden. Die Behörden fordern deshalb den Abriss. Wie der Bauherr das verhindern will.

Im November hatte sich der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags mit dem Fall befasst. Der Mindelheimer Stimmkreisabgeordnete und Staatssekretär a. D. Franz Josef Pschierer war damit betraut worden, bei Landrat Alex Eder auszuloten, ob es nicht doch eine Duldung für den Bau geben könnte. Zugunsten des Bauherrn spricht, dass dort keine gefährlichen Stoffe gelagert werden und der Bau auch keine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes darstellt.