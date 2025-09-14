Sanierungsbedarf im Unterallgäu: Die Hälfte der Wohnungen ist älter als 45 Jahre

Viele Häuser im Unterallgäu sind in die Jahre gekommen. Von den rund 67.500 Wohnungen im Landkreis sind 49 Prozent schon 45 Jahre oder älter: Rund 33.300 Wohnungen seien damit mehr oder weniger „reif für eine Sanierung“. Das geht aus der aktuellen Analyse zum regionalen Wohnungsbestand hervor, die das Pestel-Institut im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) gemacht hat.



Ein wichtiger Punkt bei dem „Gebäude-Check“: der Energieverbrauch. „Je mehr Geld Bewohner fürs Heizen und für warmes Wasser ausgeben müssen, desto höher ist der Druck, das Haus energetisch zu sanieren“, sagt Matthias Günther vom Pestel-Institut. Im Fokus der Untersuchung steht deshalb auch die durchschnittlich verbrauchte Energie pro Quadratmeter Wohnfläche im Kreis Unterallgäu. Hier konnte der Landkreis aber punkten: „Dabei herausgekommen ist, dass die Wohngebäude im Landkreis Unterallgäu beim Energieverbrauch 3,5 Prozent pro Quadratmeter unter dem bundesweiten Durchschnitt liegen“, so Günther.

Pro Jahr müssten im Unterallgäu rund 279 Millionen Euro investiert werden

Dazu habe das Pestel-Institut in seiner Datenanalyse die Struktur der Wohngebäude im Unterallgäu mit dem Bundesdurchschnitt verglichen. Wichtig sei dabei die Altersstruktur der Häuser, aber auch der Gebäudetyp. Der Energieverbrauch fürs Wohnen ist nach Angaben des Pestel-Instituts der entscheidende Richtwert für die Energiespar-Sanierungen. „Immerhin sei es das Ziel, den gesamten Gebäudebestand in Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Wenn der Kreis Unterallgäu bis dahin klimaneutral wohnen soll, dann ist es notwendig, bei den Sanierungen in den ‚Turbo-Gang‘ zu schalten“, so Günther. Für die Hauseigentümer bedeute dies, in die Tasche greifen zu müssen: Das Pestel-Institut rechnet mit rund 279 Millionen Euro Sanierungskosten pro Jahr allein fürs Energiesparen – und das 20 Jahre lang.

Katharina Metzger, Präsidentin des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel, fordert deshalb Sanierungsanreize aus der Politik. Im Fokus müsse dabei das Energiesparen stehen, so das Pestel-Institut. Es sei oft effektiver und unterm Strich in der Regel auch günstiger, möglichst viel in einem Rutsch zu machen, so Katharina Metzger. Es lohne sich, mit Handwerksbetrieben darüber zu sprechen und ein Sanierungskonzept zu machen. Neben der energetischen Sanierung biete sich vor allem auch der altersgerechte Umbau an, um Seniorenwohnungen zu schaffen. „Wer ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung hat, sollte rechtzeitig dafür sorgen, dass er in den eigenen vier Wänden auch alt werden kann.“