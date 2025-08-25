Icon Menü
Schach im Ferienprogramm: Kinder entdecken das königliche Spiel in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen

Im Ferienprogramm wird Schach zum „königlichen“ Vergnügen

In der Pergola am Bad Wörishofer Kurhaus lernen einige Kinder das alte Spiel neu kennen, andere lernen viel dazu.
Von Helmut Bader
    Wolf-Dieter Pohl vom Schachclub Bad Wörishofen-Türkheim brachte den Kindern des Ferienprogramms das königliche Spiel Schach näher.
    Wolf-Dieter Pohl vom Schachclub Bad Wörishofen-Türkheim brachte den Kindern des Ferienprogramms das königliche Spiel Schach näher. Foto: Helmut Bader

    Kinder, die heuer am Ferienprogramm teilnehmen, haben oft die Qual der Wahl. Sie können an ein und demselben Termin unter zwei Veranstaltungen wählen. Das kommt den oft unterschiedlichen Interessen der sechs- bis zwölfjährigen Buben und Mädchen sicher entgegen. So kann einmal zwischen einem Vormittag mit den Tischtennisfreunden oder einem Benimmkurs im Kurhotel Edelweiß auswählen oder auch zwischen einem Besuch beim Imker oder einer Schnupperstunde Schach. Um in allen Ferienwochen Abwechslung zu bieten, arbeiten Leiterin Christine Tornow und ihr Stellvertreter Luca Rippberger mit vielen Betrieben, Vereinen oder auch Einzelpersonen eng zusammen. So auch mit dem Schachclub Bad Wörishofen/Türkheim, bei dem die Kinder das „königliche Spiel“ näher kennenlernen konnten.

