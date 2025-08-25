Im Ferienprogramm wird Schach zum „königlichen“ Vergnügen

Kinder, die heuer am Ferienprogramm teilnehmen, haben oft die Qual der Wahl. Sie können an ein und demselben Termin unter zwei Veranstaltungen wählen. Das kommt den oft unterschiedlichen Interessen der sechs- bis zwölfjährigen Buben und Mädchen sicher entgegen. So kann einmal zwischen einem Vormittag mit den Tischtennisfreunden oder einem Benimmkurs im Kurhotel Edelweiß auswählen oder auch zwischen einem Besuch beim Imker oder einer Schnupperstunde Schach. Um in allen Ferienwochen Abwechslung zu bieten, arbeiten Leiterin Christine Tornow und ihr Stellvertreter Luca Rippberger mit vielen Betrieben, Vereinen oder auch Einzelpersonen eng zusammen. So auch mit dem Schachclub Bad Wörishofen/Türkheim, bei dem die Kinder das „königliche Spiel“ näher kennenlernen konnten.

