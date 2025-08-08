Schafe für die "Arche" in Bedernau

Die Wiese der Bedernauer Obstsorten-Arche ist dieser Tage erstmals durch Schafe beweidet worden. Zuvor hatten fleißige Mitglieder der Ortsgruppe Bedernau des Obst- und Gartenbauvereins Breitenbrunn eigens einen dauerhaften Schutzzaun aus Kastanienholz-Staketen um jedes Obstbäumchen angebracht, damit Fress-Schäden an Stämmen und Zweigen vermieden werden. Auf dem Gelände der Arche werden alte Obstsorten „gerettet“.

Jens Franke vom Landschaftspflegeverband Unterallgäu und Leiter des Arche-Projekts, erklärt das Konzept für die Pflege der Streuobstwiese, in dem die Schafe eine wichtige Rolle spielen. Im Unterschied zu großen Weidelandschaften, zum Beispiel auf Almen, bräuchten Beweidungssysteme aus mehreren kleinen Flächen, die oft noch am Rande von Verkehrswegen liegen, einen größeren Betreuungsaufwand. „Sollen außerdem noch ökologische Ziele erreicht werden, wie artenreiches Grünland, gibt es zusätzliche Regeln.“

Hummeln sind auf der Obstsorten-Arche in Bedernau wichtig

Die angesäten Kräuter müssten sich auf der Fläche auch vermehren können. In der Blüh- und Samenbildungsphase von Ende Mai bis Mitte Juli sind Weidetiere deshalb aus den Kernbereichen herauszuhalten. „Hier kann sich dann auch die Insektenwelt entwickeln. Gerade auf einer Streuobstfläche sind beispielsweise Erdhummeln wichtige Bestäuber“, so Franke. Dank ihres „Pelzes“ fliegen sie schon bei einstelligen Temperaturen.

Anstatt wenige Tiere dauerhaft auf der Fläche zu lassen („Dauerweide“) sei eine sogenannte „Stoßbeweidung“ über kurze Zeit mit vielen Tieren hier sinnvoller, so Franke. Hunger und Futterneid sorgten dafür, dass auch trockene und harte Pflanzenteile abgegrast würden, was einer Wiesenmahd nahekomme und zu einer festen Grasnarbe führe. Und: „Eine Weidepflege ist sinnvoll, um keine Stickstoffpflanzen zu fördern und im nächsten Frühjahr einen gleichmäßigen Austrieb der Kräuter zu erreichen.“ (mz)