Bahn-Baustelle auf der Strecke von Mindelheim nach München: Es fahren Busse

Die Deutsche Bahn setzt im August die Modernisierungsarbeiten am Bahnhof Eichenau fort. Nachdem im Juni und Juli zunächst der Bahnsteig an Gleis 1 erneuert wurde, steht in den Sommerferien nun der Bahnsteig an Gleis 2 an. Konkret umfassen die Baumaßnahmen jeweils einen neuen Bahnsteigbelag mit taktilem Leitsystem, eine neue Beleuchtung und Beschilderung, neue Treppeneinhausungen zur Unterführung und neue Wetterschutzhäuschen.

Die Bauarbeiten wirken sich auch auf den Zugverkehr ins Allgäu aus:

Die Baumaßnahme hat von 8. August (22.50 Uhr) bis 25. August (4.40 Uhr) größere Auswirkungen auf den Regional- und S-Bahn-Verkehr zwischen München und Geltendorf. Die Linie S4 der S-Bahn München wird in dem Zeitraum nur im Stundentakt verkehren. Ergänzend fahren unter der Woche tagsüber Busse im 20-Minuten-Takt zwischen Buchenau/Fürstenfeldbruck und Germering-Unterpfaffenhofen. Im Abschnitt zwischen Germering-Unterpfaffenhofen und Ostbahnhof verdichtet die S-Bahn dafür montags bis freitags das Angebot und fährt zwischen ca. 6.30 Uhr und 19.30 Uhr durchgehend im Zehn-Minuten Takt. Diese zusätzlichen Züge der Linie S5 haben Anschluss an den Busverkehr nach Fürstenfeldbruck/Buchenau.

Im Regionalverkehr entfallen die Regio-Züge der RB-Linie 74 (München – Buchloe) zwischen München und Geltendorf, dafür verkehrt ein Express-Bus zwischen den beiden Orten ohne Zwischenhalte. Auch entfallen einzelne Züge der RE-Linie 70 (München – Lindau) zwischen Geltendorf und München mit Umstieg auf die S-Bahn.

Seitens des Bahnunternehmens Arverio werden die Züge der Linie RE 96 in beiden Richtungen zusätzlich in Geltendorf halten, die Züge der Linie RE 72 müssen zwischen Geltendorf und München Hbf sowie in der Gegenrichtung ausfallen.

Die RB-Linie 68 (München – Füssen) der Bayerischen Regiobahn (BRB) verkehrt nicht zwischen München Hauptbahnhof und Geltendorf. BRB-Fahrgäste können während der Baumaßnahme auf dem Streckenabschnitt das Angebot von DB Regio und S-Bahn nutzen.

Die Züge der EC-Linie 88 (München–Bregenz–Zürich) verkehren am 18. August nur auf dem Abschnitt zwischen Lindau-Reutin und Zürich. Zwischen München und Lindau-Reutin werden Ersatzbusse eingesetzt. Die Halte Memmingen und Buchloe entfallen. Der erste Zug von Zürich nach München (Ankunft München 9.05 Uhr) sowie die beiden Züge am Abend (Ankunft 21.04 Uhr und 23.04 Uhr) verkehren wie gewohnt. In Richtung Zürich verkehren die letzten drei Züge des Tages wieder auf dem gesamten Laufweg. (Abfahrten in München um 16.52 Uhr, 18.52 Uhr und 20.55 Uhr).