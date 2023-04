Auch der Gau Mindelheim hat ein Gauschießen

In wenigen Tagen beginnt das Gauschießen im Schützengau Mindelheim. Allerdings nicht in traditioneller Art und Weise.

Während der Schützengau Türkheim im SV 1883 Wiedergeltingen in diesem Jahr einen Ausrichter für sein Gauschießen gefunden hatte, musste sich der Schützengau Mindelheim mit einer anderen Lösung behelfen. Doch auch diese hat ihren Charme – und wird am Ende würdige Gauschützenkönige hervorbringen.

Nachdem sich in den vergangenen zwei Jahren wegen der Unsicherheit mit Corona kein Verein an die Planung und Durchführung eines Gauschießens gewagt hatte, übernahm letztlich der Vorstand des Schützengaues Mindelheim Verantwortung und damit auch die Rolle des Ausrichters, damit dem Gau ein weiteres Jahr ohne Gauschießen erspart bleibt.

Adler Breitenbrunn musste zwei Jahre auf die Ausrichtung warten

Zuletzt konnte das für 2020 geplante Gauschießen vom Schützenverein Adler Breitenbrunnerst zwei Jahre später, im Frühjahr 2022, ausgerichtet werden – dabei allerdings mit großem Erfolg.

Das diesjährige Gauschießen folgt einem anderen Konzept. Statt eines Ausrichters wird an zwei langen Wochenenden in den Schützenheimen in Breitenbrunn, Dirlewang, Salgen und Unterkammlach in der Zeit vom 20. bis 30. April geschossen. "Die Gauvereine wurden unter Berücksichtigung von regionalen Gesichtspunkten und der Beteiligung des Vereins am Gauschießen 2022 den Schützenheimen zugewiesen", erklärt Gauschützenmeister Ludwig Stedele. Damit wolle man längere Wartezeiten auf den Anlagen vermeiden, da die Standkapazität in den Schützenheimen zwischen elf und 19 Ständen schwanke.

28 Bilder Finalschießen beendet das 59. Gauschießen in Breitenbrunn Foto: Ulla Gutmann

Die einzelnen Scheibenarten sind mit Preisen in gleicher Höhe wie im Vorjahr dotiert. Allerdings stehen auf der Festscheibe nur Geldpreise zur Auswahl. Insgesamt werden beim Gauschießen 2023 Geldpreise in Höhe von rund 15.000 Euro ausgeschüttet. Entsprechend hoffen Stedele und Co. auf eine rege Beteiligung der Schützen. Diese scheint sich auch anzubahnen, denn die Gauvereine haben laut Stedele im Vorfeld bereits kräftig mitgewirkt. "28 der 35 Gauvereine haben bislang insgesamt 122 Mannschaften zu den diversen Mannschaftswettbewerben angemeldet, bei denen es für die Sieger wieder Wurstpakete zu gewinnen gibt", so Stedele.

Das Gauschießen endet mit einem Finalschießen in Mindelau

Abgeschlossen wird das Gauschießen mit einem Finalschießen in Mindelau am Sonntag, 7. Mai, bei dem den jeweils acht besten Schützen in der Schüler-, Jugend-, Junioren-, Schützen- sowie Damenklasse und der Luftpistole nochmals Geldpreise winken. Höhepunkt des Gauschießens wird die Preisverteilung am Freitag, 12. Mai, im Haus der Vereine in Breitenbrunn sein, in dem die Nachfolger oder Nachfolgerinnen für die amtierenden GauköniginnenLeni Rothfelder aus Dirlewang und Ottilie Preißinger aus Oberegg bekannt gegeben werden. Bei dieser Preisverleihung werden dann auch die Geldpreise an die erfolgreichsten Schützen übergeben. Musikalisch wird die Veranstaltung von der Musikkapelle Breitenbrunn umrahmt.

Die Schießzeiten im Überblick:

Donnerstag, 20. April, 18 – 23 Uhr

Freitag, 21. April, 17 – 23 Uhr

Samstag, 22. April, 14 – 23 Uhr

Donnerstag, 27. April, 18 – 23 Uhr

Freitag, 28. April, 17 – 23 Uhr

Samstag, 29. April, 14 – 23 Uhr

Sonntag, 30. April, 14 – 22 Uhr

Sonntag, 7. Mai, Finalschießen in Mindelau ab 16 Uhr

in ab 16 Uhr Freitag, 12. Mai, Preisverteilung in Breitenbrunn ab 19 Uhr.

Die Einteilung der Vereine auf die Schützenheime im Überblick: