18:50 Uhr

Das Gauschießen in Wiedergeltingen ist eröffnet

Beim Eröffnungsschießen legten die Ehrengäste und Funktionäre an.

Plus Traditionell eröffnet die Prominenz ein Gauschießen. So auch in Wiedergeltingen. Den besten Schuss gibt dabei eine Frau ab.

Es ist ein besonderes Gefühl, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 68. Gauschießen erwartet: Erstmals nämlich wird dabei auf elektronischen Schießständen geschossen. Das macht die Auswertung schneller und genauer. Davon konnten sich bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstagabend auch die Prominenten überzeugen.

Gleich beim ersten von insgesamt fünf Schüssen der zehn Eröffnungsschützen ging ein Raunen durch das Publikum, das auf dem Bildschirm die Live-Schussbilder im Wiedergeltinger Schützenheim übermittelt bekam: Martina Steck, Vizepräsidentin des Schützenbezirks Schwaben, setzte den besten Schuss ab. Ihr 24,35-Teiler sollte an diesem Eröffnungsabend von keinem der anderen Schützen unterboten werden.

