Diana Suiter und ihr Leben für den Schützenverein Schöneberg

Sie ist eine der wenigen Frauen, die im Gau Mindelheim einen Schützenverein führten. Nun ist Diana Suiter in Schöneberg zur Ehrenvorsitzenden ernannt worden.

Wenn die Vita eines Vereinslebens in Stichpunkten eine ganze Din A4-Seite füllt, kann man getrost davon ausgehen, das derjenige seine Ehrung verdient hat. So auch im Fall von Diana Suiter.

Die Schönebergerin kann auf stolze 39 Funktionärsjahre bei den Frohsinn-Schützen zurückblicken. 13 Jahre davon führte sie den Verein als Vorsitzende - und war damit eine der wenigen Frauen im Schützengau Mindelheim in einer solchen Position.

13 Jahre lang war Diana Suiter Vorsitzende der Schöneberger Schützen

Als sich die Schöneberger Schützen vor Kurzem zur Generalversammlung trafen, stand eine besondere Ehrung auf der Tagesordnung: Diana Suiter, die von 2008 bis 2021 den Verein als Vorsitzende geführt hat, sollte zur neuen Ehrenvorsitzenden ernannt werden. Die Urkunde, die sie als Ehrenvorsitzende ausweist, hat schnell einen Ehrenplatz im Hause Suiter gefunden und hängt nun neben dem Esstisch an der Wand. Dabei sind es nicht nur die 13 Jahre ihrer Tätigkeit als Vorsitzende des Vereins, sondern beinahe 40 Jahre, die sie im Schützenverein ehrenamtlich engagiert war, die diese Ernennung rechtfertigten.

Insgesamt 39 Jahre lang war Diana Suiter bei den Schöneberger Schützen in unterschiedlichen Funktionen aktiv. Als sie 1977 in den Verein als 13-Jährige eintrat, war ihr Vater noch Vorsitzender. Schon damals habe sie mitgeholfen, das Schützenheim in der alten Schule zu putzen oder rechtzeitig einzuheizen. "Als ich dann 18 war, wurde der Schriftführerposten frei - und mein Vater meinte, das wäre doch etwas für mich", erzählt sie. Das war 1982. Seitdem hat die Bürokauffrau, die am Freitag ihren 59. Geburtstag feierte, im Verein viele Posten innegehabt: Sie führte die Damenabteilung, leitete das Schützenheim, war stellvertretende Jugendleiterin, Kassiererin und von 2008 bis 2021 Vorsitzende des Vereins.

Vor dem Vereinsjubiläum hatte sie "schreckliche Angst"

In dieser Zeit fiel das 60-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2010. "Davor hatte ich schreckliche Angst, weil es gar nicht meins ist, vor Leuten zu sprechen", sagt sie und lacht. "Aber mit der Zeit wächst man da rein." Zudem war sie damals eine der ersten Frauen, die im Gau Mindelheim einem Schützenverein vorstanden. Ob das ein Problem war? "Nein, überhaupt nicht. Das war nichts Besonderes für mich", sagt Diana Suiter, die als aktive Schützin zweimalige Schützenkönigin war und einmal das vereinsinterne Finalschießen gewann. "Das war ein Highlight. Da habe ich meine Nerven behalten und gewonnen."

Es ist eines der Dinge, die für sie das Besondere am Schießen ist: "Es ist ein Sport, bei dem man sich konzentrieren muss, um Leistung zu bringen", sagt sie. Daneben sei auch das gesellige Vereinsleben wichtig. "Corona hat dem Verein gar nicht so viel geschadet. Im Gegenteil: Wir hatten danach einen regen Zulauf, weil die Leute wieder untereinander sein wollten", erzählt Suiter. "Mich freut es, wenn das Schützenheim voll ist."

Sie gibt das Amt in gute Hände ab

Noch mehr aber freut sie sich darüber, dass sie ihr Amt in gute Hände abgeben konnte. "Ich bin ein Typ, der immer alles recht zeitnah erledigen will. Irgendwann aber habe ich gemerkt, dass dieser Elan weg war. Als ich dann auch noch eine Gauversammlung vergessen habe, war mir klar, dass es Zeit ist, aufzuhören", sagt sie. Der Abschied fiel umso leichter, als dass sie "ihren" Verein in den passenden Händen weiß: "Die neue Vorstandschaft ist recht jung und mich freut, dass sie sich untereinander so gut verstehen und frischen Wind in den Verein bringen. Das macht mich glücklich." Einen Beisitzerposten wollte sie nicht mehr übernehmen. "Wenn ich aufhöre, dann höre ich ganz auf", lautete ihr Credo. Gleichwohl steht sie dem neuen Vorstand weiterhin bei Fragen zur Verfügung, wie sie sagt.

Als sie bei der vergangenen Generalversammlung dann von ihrem Nachfolger Bernhard Wurm zur Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt wurde, war sie "total gerührt". Auf Auszeichnungen wie diese oder sämtliche Gau-Ehrennadeln, die sie in den vergangenen fast vier Jahrzehnten angesammelt hat, sei sie wirklich stolz, sagt sie. Ihrem Nachfolger wünscht sie "Durchhaltevermögen, genügend Schützennachwuchs, sportlichen Erfolg und ein gesellschaftliches Miteiander". Damit der Schützenverein, der rund 100 aktive Mitglieder zählt, weiterhin ein Mittelpunkt im 350-Seelendorf Schöneberg ist.