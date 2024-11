Familientag am Schießstand in Pfaffenhausen

Der Schützenverein 1848 Pfaffenhausen geht neue Wege, um potenzielle Neumitglieder zu gewinnen. Erstmals richtete der Schützenverein ein offenes Schießen für alle Pfaffenhausener und deren Freunde, nicht nur Vereinsmitglieder, aus. Gerade die Neulinge sollten dadurch das Schießen und die Geselligkeit im Schützenheim kennenlernen.

Und es kamen viele Interessierte, besonders Kinder und Jugendliche. „Es geht darum, dass jeder einmal selbst schießen kann. Jeder hat die Chance, etwas zu gewinnen“, erklärte der 1. Schützenmeister und Vereinsvorsitzende Klaus Fischer. Denn außer den Ringscheiben für die Pistolenschützen und dem Wettkampfband gab es Glücksscheiben mit verdeckten Zahlen. Organisator und Jugendbeauftragter des Vereins, Andreas Esper, hatte sich die speziellen Regeln zu dieser Veranstaltung ausgedacht. Er hatte die Zahlen auf diesen Glücksscheiben per Zufallsgenerator ausgewählt und ausgedruckt. Der Schütze musste nur die Glücksscheibe treffen, wo genau die beste Stelle jeweils war, wusste keiner vor dem Schuss.

Die Glücksscheiben sind für die Schützen verdeckt

Die Schützen bekamen jeweils zwei Glücksscheiben, für je drei Schuss, sechs Schuss gesamt. Vincent Demmler hatte so 62 Punkte erreicht. Der Bub hatte noch nie zuvor geschossen, aber zuletzt Platz vier bei den Lichtgewehrschützen erreicht. Auch seine Schwester Theresa probierte das Luftgewehr aus, sie schoss auf das Wettkampfband und kam auf Platz drei bei den Jugendlichen. Der Vater der beiden, Robert Demmler, war auch im Schützenheim, er hat bereits Erfahrung in dem Sport, er schießt normalerweise in Nassenbeuren.

Der Schießstand des SV 1848 Pfaffenhausen war bei der 1. Marktmeisterschaft gut belegt. Foto: Ulla Gutmann

Die zwölfjährige Sophia Konrad ist schon seit einem halben Jahr im Schützenverein. Mehrere Freundinnen von ihr schießen dort und sie genießt die Gesellschaft von Gleichgesinnten im Verein. Andrea Engel erzählte, dass ihr Mann sie zur Pfaffenhausener Marktmeisterschaft geschickt hat. Er selbst konnte nicht mitkommen, denn er passte auf die zwei kleinen Kinder auf. „Seit 23 Jahren habe ich nicht mehr geschossen, da war ich noch ein Teenager“, erinnerte sie sich. Aber ihr machte es Spaß, zusammen mit den anderen „Laien-Schützen“ und auch ein paar Geübten am Wettbewerb teilzunehmen. Dazu gab es Kaffee und viele selbstgemachte Kuchen, nette Begegnungen und Gespräche. Und zuletzt natürlich noch die Preise!.

Der Sieger ist als Titelverteidiger bei der 2. Marktmeisterschaft gesetzt

Die Gewinner auf dem ersten bis dritten Platz erhielten einen Barpreis, der Sieger außerdem einen Pokal. Zudem ist der Sieger automatisch für das kommende Jahr zur Titelverteidigung gemeldet. Der Gewinner der Sonderwertung für „Noch-Nichtmitglieder“ erhielt einen Brotzeitkorb. Der Gewinner der Sonderwertung Lichtgewehr erhielt einen Gutschein.

Fünfmal ins Schwarze: Hier war ein guter Luftpistolenschütze am Werk. Foto: Ulla Gutmann

Vereinsvorsitzender Klaus Fischer hofft, durch die Veranstaltung neue Mitglieder gewinnen zu können, denen die Erfahrung mit dem Sport Spaß gemacht hat. Das Schöne am Schießsport sei, dass die Konzentration geschärft und ein sichtbarer Erfolg einer sportlichen Leistung erfahren wird. Schießen sei für Jugendliche eine Alternative zum Fußball. Er selbst erreichte den ersten Platz bei den Erwachsenen - wie es sich für einen Schützenmeister gebührt. Den Präsentkorb für das beste Nicht-Mitglied ging damit an den Zweitplatzierten: Christian Konrad wies eine Abweichung von 14 Punkten auf.

So sah die Glücksscheibe aus, auf die geschossen werden konnte. Foto: Ulla Gutmann

Insgesamt gingen 33 Teilnehmer bei der 1. Marktmeisterschaft in Pfaffenhausen an den Schießstand, davon acht Vereinsmitglieder. Sie durften wahlweise mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole je zehn Schuss auf die Wettkampfscheibe abgeben, dazu noch je drei Schuss auf die Glücksscheibe. Anschließend wurden alle Ergebnisse addiert und deren Abweichung zur Maximalpunktzahl von 170 Ringen ermittelt. Der Schütze mit der geringsten Abweichung gewann.

Vincent Demmler (links) landete beim Schießen mit dem Lichtgewehr auf dem vierten Platz in der Kinderwertung. Schützenmeister Klaus Fischer freute sich über die große Resonanz beim 1. Pfaffenhausener Marktschießen. Foto: Ulla Gutmann

Die Sieger der einzelnen Klassen:

Erwachsene 1. Klaus Fischer (Abweichung: 6 Punkte), 2. Christian Konrad (14 Punkte), 3. Renate Steck (17 Punkte)

Jugendliche 1. Amélie Weißenhorn (Abweichung: 6 Punkte), 2. Julia Schmid (31 Punkte), 3. Theresa Demmler (35 Punkte)

Kinder (Lichtgewehr) 1. Fynn Fischer (Abweichung: 81 Punkte), 2. Lisa Moser (103 Punkte), 3. Julia Moser (112 Punkte), 4. Vincent Demmler (116 Punkte)