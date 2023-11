Schützenbezirk Schwaben ehrt seine Sportler

Rund 370 Schützen aus dem Bezirk Schwaben werden in Mindelheim mit der Sportplakette geehrt. Ein Fauxpas sorgt dabei eher für Amüsement als Verstimmung.

"Wir freuen uns, dass die Sportschützenehrung in diesem Jahr bei uns stattfindet", sagte Mindelheims Gauschützenmeister Ludwig Stedele, der im Forum 370 Schützinnen und Schützen des Schützenbezirks Schwaben begrüßen durfte.

Mit Erich Huber kam einer der erfolgreichsten Schützen aus dem eigenen Gau. Die Böllergruppe Nassenbeuren und prominente Redner sorgten für einen festlichen Rahmen.

Nassenbeurer Böllerschützen begrüßen die Schützen in Mindelheim

Mit drei Böllerschüssen ehrte die Böllergruppe Nassenbeuren unter Kommandant Fritz Birkle die Sportschützinnen und -schützen auf besondere Art, bevor Ernst Grail, Präsident des Schützenbezirks Schwaben, die Ehrung offiziell eröffnete. "Der heutige Tag steht unter dem Motto Ehre, wem Ehre gebührt", sagte Grail. Traditionsgemäß wurden alle Schützinnen und Schützen der 21 zugehörigen Gaue geehrt, die im Jahr 2023 vordere Plätze bei den Landesmeisterschaften, den deutschen Meisterschaften sowie bei Europa- und Weltmeisterschaften in den Disziplinen Pistole, Bogen, Gewehr, Armbrust, Wurfscheibe und Laufende Scheibe errungen haben.

Der Schützenbezirk Schwaben verlieh die Sportplakette 2023 an die Schützen. Kleiner Fauxpas: Auf der zugehörigen Anstecknadel war versehentlich die Jahreszahl 2022 eingraviert. Foto: Kathrin Elsner

Ein besonderer Dank galt allen Ehrenamtlichen, ohne deren große Unterstützung die Erfolge so nicht möglich seien, betonte Grail. Musikalisch umrahmt wurde die Ehrung von der Stadtkapelle Mindelheim unter der Leitung von Dirigent Robert Hartmann. Nach Grußworten von Bürgermeister Stephan Winter, dem CSU-Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag Klaus Holetschek und Bezirkstagspräsident Alfons Weber nahmen die erfolgreichen Schützinnen und Schützen die Sportplakette 2023 des Schützenbezirks Schwaben und die zugehörige Anstecknadel entgegen.

Eine falsche Jahreszahl sorgt für Erheiterung

Dass auf letzterer versehentlich die Jahreszahl 2022 eingraviert war, sorgte anfänglich beim ausrichtenden Schützengau Mindelheim für Aufregung, die Geehrten nahmen es sichtlich gelassen. Unter ihnen auch Erich Huber, der für den Schützengau Mindelheim an diesem besonderen Tag unter anderem für zwei bayerische Meistertitel in den Disziplinen "Luftgewehr Herren V" und "Armbrust 10 m Gemischt IV" sowie zwei deutsche Meistertitel in den Disziplinen "Zimmerstutzen Herren IV" und "10 m Armbrust Herren IV" geehrt wurde.

28 Bilder Schwabens beste Schützen in Mindelheim zu Gast Foto: Kathrin Elsner

"Damit habe ich jetzt 56 deutsche Meistertitel", verriet der erfahrene Schütze. Die entsprechenden Goldmedaillen hiengen an zwei Besenstielen in seinem Büro, erzählte er schmunzelnd. Zwei Europameistertitel und drei Weltmeistertitel gehören zu seinen größten Erfolgen.

Erich Huber vom Schützengau Mindelheim und Memmingen (links) war einer der erfolgreichsten Schützen und nimmt hier die Glückwünsche vom CSU-Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag Klaus Holetschek entgegen. Foto: Kathrin Elsner

"Mit Anfang 40 habe ich beim Schießen einen Glücksschuss gehabt und exakt in die Mitte getroffen", erinnert sich Huber. Das habe ihn motiviert mit intensiverem Training zu beginnen. Der mittlerweile 68-Jährige trainiert auch heute noch fast täglich für seine Erfolge, ob eigens für Schützen konzipierte Körperübungen oder das Schießen selbst. "Das Schönste ist das Siegen", sagte er lachend, auch die Kameradschaft sei im Schützensport einfach einzigartig.