Schützenjugend lernt in Bronnen von den Bundesliga-Profis

Der Dirlewanger Florian Krumm gehört dem Bundesligakader des SV Pfeil Vöhringen an und freute sich über die überwältigende Resonanz beim Nachwuchstraining in Bronnen.

Von Kathrin Elsner

Es war ein Bild, das die Herzen der erfahrenen Schützen höher schlagen ließ: Alle 36 Schießstände in der Schießhalle in Bronnen waren von hochmotivierten Jugendlichen belegt, die mit ihrem Luftgewehr nur darauf warteten, entscheidende Tipps der Bundesligaschützen des SV Pfeil Vöhringen zu bekommen. Die kostenlose Trainingseinheit im Rahmen des 61. Gauschießens in Bronnen kam so gut an, dass sich Warteschlangen bildeten.

"Der nächste Schuss war gleich besser", sagt der 14-jährige Lukas begeistert, nachdem ihm Bundesligaschütze Florian Krumm geraten hatte, das Gewehr nach dem Schuss länger oben zu behalten. Der Dirlewanger weiß, wovon er spricht. Im Februar wurde er mit dem SV Pfeil Vöhringen deutscher Vizemeister. Akribisch schaut er sich den Schießablauf etlicher Nachwuchsschützen an und korrigiert etwa den Stand, die Haltung oder die Einstellung des Gewehrs.

