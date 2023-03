Mann will Unkraut abbrennen und setzt Hecke in Brand

Eigentlich wollte ein Hausbesitzer in Schlegelsberg bei Erkheim nur Unkraut in seiner Hofeinfahrt abfackeln. Das löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Mit einem Bunsenbrenner wollte der Anwohner laut Polizei am Mittwochnachmittag das Unkraut in seiner Hofeinfahrt entfernen. Dabei geriet die danebenstehende Hecke in Brand. Mit einem Feuerlöscher versuchte der Mann den Brand zu löschen. Die brennende Hecke konnte jedoch nur durch die hinzugerufenen Feuerwehren aus Erkheim und Schlegelsberg gelöscht werden. Etwa sieben Meter der Hecke brannten ab. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. (AZ)