Kritik zum Abschied: Aurelia schließt überraschend

Die nächste Schließung eines bekannten Geschäfts in der Fußgängerzone: Aurelia Nachbaur, vor Kurzem noch Vorsitzende der Aktiven Einzelhändler, hat überraschend die Reißleine gezogen. Sie spart nicht mit Kritik an den politischen Verantwortlichen, aber auch an den Einzelhändlern.

„Es ist einfach so, dass wir mit der Filiale hier kein Geld verdient haben, dazu war es schwierig, geeignetes Personal zu finden. Wenn ich allerdings gesehen hätte, dass sich in der Stadt irgendetwas bewegt und nachhaltig verändert, wäre ich bereit gewesen weiterzumachen und mit der Stadt etwas zu bewegen“, sagt Nachbaur. Bad Wörishofen habe immer mehr seinen Charakter verloren und die Kneipp-Ideale vergessen. „Die Stadt hat so viel Potenzial und es wird nichts daraus gemacht, die Stadt schläft vor sich hin.“

Sie sei damals aus Sentimentalität wieder nach Bad Wörishofen zurückgekehrt, ihre Eltern, die sich auf vielfältige Weise in Bad Wörishofen engagiert hatten, betrieben eine bekannte und beliebte Milchstube an der Kneippstraße. „Damals gab es in Bad Wörishofen in mehreren Restaurants oder auch Milchstuben noch die typische Kneippkost, sei es Kartoffeln mit Butter, Vollkorn- oder Schonkost. Das gibt es nicht mehr“, sagt Nachbaur. Auch das Miteinander sei ganz anders gewesen. „Jetzt hat man nur noch ein Hauen und ein Stechen, Neid und Missgunst“, beklagt sie.

Streit unter Einzelhändlern habe sie viel Kraft gekostet

Das Gestreite unter den Einzelhändlern habe sie viel Kraft und Energie gekostet. Zuletzt gab es zwei Verbände, die nicht immer einer Meinung waren. „Man ist sich doch schon mit den Öffnungszeiten und den verkaufsoffenen Sonntagen nicht einig“, kritisiert Nachbaur. Sie sei als Person mit ihren Ideen oft übergangen worden, „so wollte ich mich nicht behandeln lassen.“ Dies sei auch der Grund gewesen, warum sie den Vorsitz der Aktiven Einzelhändler abgegeben habe. „Mir fehlt es an Anstand und einer gewissen Wertschätzung. Ich bin eine über 60-jährige Geschäftsfrau, die mehrere Filialen hat, in anderen Orten werde ich anders behandelt.“

Nachbaur sagt, ihre fehle es in der Stadt auch an Liebe und Engagement für Bad Wörishofen. „Anstatt dass man die vielen Gutachten, die jede Menge Geld gekostet haben, in der Stadtverwaltung endlich mal umsetzt, verschwinden diese in der Schublade“, kritisiert sie. Aktuell hat Bad Wörishofen allerdings finanzielle Probleme und setzt deshalb nur das Nötigste um.

Nachbaur vermisst eine Vision für die Zukunft von Bad Wörishofen

Es fehle aber auch an einer Vision für die Zukunft. „Was will Wörishofen eigentlich sein? Gesundheitsstadt, Schlafstadt?“, fragt Nachbaur. Die Leute, die sich wirklich viel engagieren, wie die Straßenarbeiter und Gärtner würden viel zu wenig beachtet. Auch die Entwicklung der Wohnbebauung ist Nachbaur ein Dorn im Auge. Diese passe nicht zum ländlichen Stil von Bad Wörishofen. Außerdem werde viel zu wenig bezahlbarer Wohnraum für junge Familien geschaffen. Auch ein Verkehrskonzept sei dringend erforderlich, der Verkehr nehme immer mehr zu, andere Städte würden es auch schaffen, den Verkehr aus dem Ort herauszuhalten.

Nachbaur will trotzdem weiterhin Bad Wörishofen verbunden bleiben, Gesundheitsvorträge halten und eine Rotary-Präsidentschaft in Bad Wörishofen zu Ende führen. „Ich möchte für Bad Wörishofen noch einiges Gutes tun und Ideen einbringen. Die Kneipp-Idee und die Botschaft trage ich nach außen. Sebastian Kneipp hat uns eine Gesundheitslehre hinterlassen, die grenzenlos ist und wir sind nicht in der Lage, das Erbe anzutreten.“ Wie es mit den Geschäftsräumen, die angemietet waren, kann Nachbaur nicht sagen, sie weiß aber, dass bald wieder ein Laden reinkommen soll. Kürzlich erst hatte das Traditionshaus Waibl die beabsichtigte Schließung bekannt gegeben. Aber auch im Waibl-Haus soll wieder ein neues Geschäft entstehen.