Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Ländle-Aus "ist eine Katastrophe" für Bad Wörishofens Innenstadt

Plus Ende Oktober schließt in Bad Wörishofen nach über 100 Jahren das Modehaus Ländle. Andere Händler in der Innenstadt sind in Sorge, Kritik wird laut.

Von Karin Donath

Die Nachricht verbreitete sich am Wochenende wie ein Lauffeuer in Bad Wörishofen. Unsere Redaktion hatte über die geplante Schließung des Modehauses Ländle Ende Oktober berichtet. „Bad Wörishofen verliert einen wichtigen Leuchtturm,“ davon ist Markus Hofmann, Inhaber des gleichnamigen Lebensmittelgeschäfts überzeugt. Andere Geschäftsinhaber in Bad Wörishofen werden noch deutlicher und sehen auch die Stadtspitze in der Pflicht.

Die Probleme, die Ländle-Inhaber Hubert Rudi Böser unserer Redaktion schilderte, kennt Markus Hofmann nur zu gut. Es sei sehr schwer, Personal zu finden, auch er habe bereits Konsequenzen gezogen und an Samstagen nicht mehr geöffnet. „Das Problem ist, dass der Mittelstand die Gehälter, die ein Großunternehmen bietet, nicht zahlen kann", sagt Hofmann. "Der Mittelstand blutet langsam aus.“ Sein Betrieb, der seit 86 Jahren besteht, spürt noch eine andere Entwicklung deutlich, die speziell mit Bad Wörishofen zusammenhängt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

