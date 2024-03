Aus für Traditionsgeschäft: Schwermer-Laden in Bad Wörishofen schließt

Plus Nach der angekündigten Schließung des Modehauses Ländle Ende Oktober folgt der nächste Tiefschlag für Bad Wörishofens Fußgängerzone.

Nach dem Modehaus Ländle verkündet ein weiteres Traditionsgeschäft der Bad Wörishofer Innenstadt die Schließung. Der Schwermer-Laden in der Fußgängerzone macht zu.

Wer Bad Wörishofens Fußgängerzone von der Kathreinerstraße aus betritt oder vom Kurhaus her kommt, sieht ihn gleich, den Süßwarenladen mit dem bekannten Schwermer-Logo. Das Geschäft gehört zu Bad Wörishofens Fußgängerzone, gefühlt immer schon. Doch nun ist Schluss. Das bestätigte der Eigentümer United Chocolate.