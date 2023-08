Schlingen

06:00 Uhr

150 Jahre Musikkapelle: Schlingen ist drei Tage lang in Feierlaune

Plus In Schlingen lassen es die Bewohner heuer richtig krachen. Anlass ist ein Doppeljubiläum. Die Ortsdurchfahrt ist dazu am 20. August zeitweise gesperrt.

Von Maria Schmid

Man soll die Feste feiern wie sie fallen, so spricht der Volksmund. Der Musikverein Schlingen hat in diesem Jahr dafür gleich mehrere sehr gute Gründe. Vor 150 Jahren begann der nachgewiesene Erfolg der Musikkapelle und vor 50 Jahren wurde der Musikverein gegründet.gegründet. In Schlingen lassen sie es heuer deswegen richtig krachen. Das nächste Fest steigt am Wochenende.

Waren es bei der Gründung 55 Mitglieder, so ist der Verein inzwischen auf insgesamt 302 Mitglieder angewachsen und das bei einer Einwohnerzahl des Dorfes von 834 Bürgerinnen und Bürgern. Es gibt 38 aktive Musikanten. Hinzu kommt die Jugendkapelle mit 22 Jungmusikerinnen und Jungmusikern unter der Leitung von Gitti Waldner.

