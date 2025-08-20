30.000 Euro Schaden nach missglücktem Überholversuch

Auf der Staatsstraße zwischen Bad Wörishofen und Schlingen hatte sich am Dienstagvormittag hinter einem Traktor mit Anhänger schon eine Fahrzeugschlange gebildet. Eine 49-jährige Autofahrerin, die sich mit ihrem Fahrzeug direkt hinter dem Traktor befand, scherte zum Überholen aus, übersah dabei allerdings das Auto eines 61-Jährigen, das sich bereits links neben ihr befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der überholende Fahrer nach links ins Bankett aus. Hierbei geriet der Wagen des Mannes jedoch ins Schleudern und berührte mit dem Heck des Fahrzeugs den Vorderreifen des Traktors. Aufgrund dessen verlor auch der 67-jährige Traktorfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, das Gespann kam von der Fahrbahn ab und die Zugmaschine kippte um. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die 49-jährige Autofahrerin erwartet laut Polizei eine Bußgeldanzeige, da sie zum Überholen ausscherte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Weil beim Unfall auch Treibstoff ausgelaufen ist, waren Mitarbeiter der Wörishofer Stadtwerke vor Ort und vorsorglich wurde ein Trinkwasserbrunnen in der Nähe vorübergehend stillgelegt. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Überholversuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis