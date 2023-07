Schlingen

12:00 Uhr

Abenteuer Lesen in Schlingen: "Am Anfang steht das Buch"

Plus So begeistert man Kinder trotz Smartphone und Spielkonsolen fürs Lesen. Ein Besuch in der Bücherei von Schlingen.

Von Karin Donath

Bilderbücher und Comics statt Handy und Playstation, der Räuber Hotzenplotz und die Schule der magischen Tiere statt Youtube und Tiktok – wer Kinder bei all denn vielen bunten Angeboten der Medienwelt heute noch fürs Lesen begeistern will, muss sich etwas einfallen lassen. In Schlingen weiß man das genau - und das Büchereiteam hat mit einer Premiere reagiert.

Spielerisch wurden die Kinder an die Welt der Bücher herangeführt und die Begeisterung für Bücher und das Lesen geweckt. Lesen können sie alle noch nicht, trotzdem war die Begeisterung bei den zukünftigen Leseratten sehr groß. Mit bunten Bildern an den Regalen konnten sie erkennen, welche Themengebiete sich hinter den Buchrücken verbergen und ganz nach ihren persönlichen Interessen die Bücher anschauen. Besonders beliebt waren die Bilder- und Vorlesebücher, aber auch der Räuber Hotzenplotz erregte die Aufmerksamkeit der Kinder, da sie von diesem schon im Kindergarten gehört hatten.

