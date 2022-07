Beständig ist beim SV Schlingen vor allem der Wandel

Der SV Schlingen wechselt erneut die Spielgruppe. Dafür gibt es an der Vereinsspitze Kontinuität, ein Jahr vor dem Jubiläum.

Sie sind wieder da. Die Fußballer des SV Schlingen haben ihre ungeliebte Spielgruppe hinter sich und starten neu in heimischen Gefilden. Damit setzt sich das Wechselspiel des SVS fort. Beständig ist dafür das Votum der Mitglieder zur Vereinsführung. Rainer Mayer wurde für eine weitere Amtsperiode als Vorsitzender gewählt.

Beim SV Schlingen wird immer nur ein Teil des Vorstands neu gewählt. Diesmal ging es um den Vorsitz, zudem wurden Richard Hoffmann als Kassier und Jugendleiter Matthias Hartung in ihren Ämtern bestätigt. Mayer führt den Verein seit 2001.

In der neuen Saison spielt der SV Schlingen wieder in heimischeren Gefilden

Unbeständig hingegen ist in jedem Jahr die Situation für die 1. Mannschaft. Nach der letztjährigen Umgruppierung ins Ostallgäu in die A-Klasse 5 erfolgt in diesem Jahr die Rückkehr in die von Schlingen bevorzugte A-Klasse 2 mit den Mannschaften aus dem eigenen Landkreis. Saisonstart ist am 7. August, angepeilt wird der Kreisklassen-Aufstieg.

In seinem Rückblick berichtete der Vorsitzende Rainer Mayer über die Wechselbäder der Gefühle. Einerseits konnte das Schafkopf- und 66-Turnier zum 25. Mal durchgeführt werden, andererseits mussten die Weihnachtsfeier und das traditionelle Skifahren nach See wiederum wegen der Corona- Beschränkungen ausfallen. Als einschneidendes Ereignis bezeichnete er die bereits nach dem zweiten Spieltag vorgenommene Trennung von Trainer Yücel Güler. Die erhofften Ziele konnten durch eine Vielzahl von Langzeitverletzten aber auch von Interimstrainer Gerd Seemüller nicht erreicht werden, man beendete die Saison auf dem achten Platz. In der Vorausschau konnte mit Hakan Efir der neue Trainer vorgestellt werden. Efir war zuletzt als Trainer für die A-Jugend der JFG Wertachtal verantwortlich.

So steht es um den Neubau der Kabinen auf dem Gelände des SV Schlingen

Die zweite Mannschaft wurde für die B-Klasse 2 gemeldet. Dass sich viele Mannschaften in der Umgebung wegen Spielermangel inzwischen zusammenschließen ist auch in Schlingen nicht ohne Diskussion geblieben. Mit Zusammenhalt und dem entsprechenden Einsatzwillen aller Beteiligten möchte man die Eigenständigkeit so lange wie möglich bewahren.

Lesen Sie dazu auch

Mit dem Neubau der Kabinen, der von allen ein hohes Maß an Engagement fordert, wird ein deutliches Zeichen gesetzt. Hierbei dankte er allen, die bisher so tatkräftig zum Gelingen beigetragen haben und lobte den großen Zusammenhalt. Im nächsten Jahr, zum 70. Jubiläum, soll der Bau geweiht werden. (hpm)