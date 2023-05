Biomethan wird ins Netz der Stadtwerke Bad Wörishofen eingespeist

Bei Schlingen werden auffällig orangefarbene Rohrleitungen verlegt. Stadtwerke-Chef Peter Humboldt erklärt, was es damit auf sich hat.

Orangefarbene Rohre, die rund um Schlingen teilweise quer über landwirtschaftliche Flächen verlegt werden: Wie sich zeigt, geht es bei diesem Bauprojekt um Biomethan.

Eine Nachfrage unserer Redaktion bei den Stadtwerken Bad Wörishofen ergab, dass die orangefarbenen Rohrleitungen in Abstimmung mit "Schwaben Netz" dazu dienen, aufbereitetes Biomethan aus einem landwirtschaftlichen Betrieb aus Baisweil in das Gasnetz der Stadtwerke einzuspeisen. Im Hofgut Burgösch wird Biomethan überwiegend aus Gülle und Mist erzeugt. In der Planungsphase wurden von Schwaben Netz verschiedene Einspeisepunkte in bestehende Gasnetze untersucht, letztlich zeigte sich dabei eine Einspeisung in das Netz der Stadtwerke als wirtschaftlich und auch technisch beste Lösung. So berichtet es Stadtwerke-Chef Peter Humboldt.

Bis zur ersten Einspeisung von Biomethan wird es noch eine Weile dauern

Frühestens zum Jahreswechsel 2023/2024 wird mit der ersten Einspeisemenge gerechnet. Aktuell wird die Leitung gerade vom Oberen Hart Richtung Wassertretstelle Schlingen verlegt. Humboldt will nach Möglichkeit Synergieeffekte nutzen und auch gleich eine Wasserleitung legen, zumindest auf einem Teil der Trasse für das Biomethan. Nichts mit der Gasleitung zu tun hat die Baustelle am südlichen Ortsausgang von Bad Wörishofen Richtung Staatsstraße. Nach Auskunft Humboldts wird hier eine neue Wasserleitung zum Brunnenstandort "Stockheimer Wegäcker" gebaut.

Lesen Sie dazu auch