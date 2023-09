Der Jagdhof in Schlingen bleibt weitehin geöffnet

Plus Die Zukunft eines Traditionshauses wird geplant. Dort geht es derweil weiter. Man suche eine gute Lösung für Schlingen, betonen die Betreiberinnen.

Wie geht es im Jagdhof Schlingen weiter? Diese Frage war jüngst Gegenstand einer ausführlichen Debatte im Bauausschuss von Bad Wörishofen. Wie Barbara Steinhauser mitteilt, geht es der Familie vor allem darum, dass es für Schlingen eine positive Lösung gibt, wenn das traditionsreiche Haus seine Pforten einmal schließen sollte. Noch ist der Jagdhof an Sonn- und Feiertagen geöffnet und nicht geschlossen, wie irrtümlich berichtet. Auch für Feiern kann das Traditionshaus noch gemietet werden.

Es stimmt zwar, dass Verhandlungen und Überlegungen über die Zukunft des großen Geländes mit dem renommierten Haus stattfinden, aber noch wird der Jagdhof weitergeführt. Seit 55 Jahren schon betreiben die Steinhausers das repräsentative Objekt. Die Töchter führen es im Sinne ihrer Eltern, die es einst gegründet haben, weiter. Nach wie vor, so Barbara Steinhauser, besuchen Gäste auch von weither das Haus, nur eben mit den verkürzten Öffnungszeiten. Selbst aus New York kämen immer noch Stammgäste regelmäßig ins Haus und Feiern fänden nach wie vor darin statt. Eine lange Verbindung besteht zudem zu den Paldauern, einer bekannten Musikband, die regelmäßig im Jagdhof Konzerte gab.