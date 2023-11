Der Schlingener Musik-Nachwuchs gibt den Ton an

Plus Beim Jahreskonzert im Kursaal zeigt der Musikverein Schlingen sein ganzes Können. Der neue Dirigent Nobert Mayer hatte einen großen Auftritt

Dieses Jahr 2023 wird bei den Schlingener Musikanten als ein ganz besonderes Jahr in die Geschichte eingehen. Es ist ein Jubiläumsjahr, wie der Vorsitzender Wolfgang Tröber bei der Begrüßung zum Jahreskonzert im Kursaal betonte. Der Musikverein besteht seit nunmehr 50 Jahren. Bereits seit 150 Jahren gibt es eine Musikkapelle. Das wurde an einem Jubiläumswochenende und beim dreitätigen Gartenfest ausgiebig gefeiert.

Das erste Jahreskonzert im Kursaal mit dem neuen Dirigenten Norbert Mayer wurde zum großen Auftritt. Er hatte mit den Musikerinnen und Musikern ein anspruchsvolles und sehr vielfältiges Programm ausgewählt. Außerdem wurde das Konzert zur Premiere mit der Beteiligung der Singgemeinschaft Schlingen unter der Leitung von Franz Burger. Die Idee zum gemeinsamen Auftritt wurde im vergangenen Jahr geboren und nun in die musikalische Tat umgesetzt – mit großem, berechtigtem Erfolg.