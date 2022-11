Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen ist jetzt Chefinnensache

Plus Eine Delegation aus der Kneippstadt wirbt bei Ministerin Michaela Kaniber um einen hohen Fördersatz. Eine Hängepartie kann man sich nicht leisten.

Beim Großprojekt Dorfgemeinschaftshaus ruhen die Hoffnungen in Schlingen jetzt auf Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). Es geht um viel zusätzliches Geld, eine Delegation hat Kaniber das Vorhaben nun persönlich näher gebracht. Gleichzeitig blickt man in Schlingen auf den herausfordernden Zeitplan. Nach dem Abriss müsse es schnell weitergehen, weil „sonst der Schützenverein ohne Schießstand dasteht“, sagt Wolfgang Tröber, der das Projekt von Anbeginn begleitet.