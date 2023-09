Dorfgemeinschaftshaus Schlingen – wo kann es vielleicht doch noch entstehen?

Plus Paukenschlag in Schlingen: Das lange geplant Dorfgemeinschaftshaus steht auf der Kippe. Die Vereine fühlen sich von der Stadtspitze unzureichend informiert.

Im Moment wohl nicht finanzierbar – mit dieser Aussage sorgte Bad Wörishofens zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) jüngst für einen Paukenschlag bei den Schlingener Vereinen. Gemeint war das Dorfgemeinschaftshaus, das nun schon seit Jahren geplant wird. Im Ort geht es nun um die Frage: wie geht es weiter?

Eigentlich stand die Zukunft des Restaurants Jagdhof auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Doch bei der Vorstellung der Möglichkeiten, welche Nutzungen für das weiterhin bestehende Restaurant in Zukunft denkbar wären, tauchte die Idee auf, das eigentlich im ehemaligen Gasthof Rössle geplante Dorfgemeinschaftshaus im Jagdhof zu integrieren. Daniel Pflügl (Grüne) machte deutlich, dass die geschätzten drei bis vier Millionen Euro für den Neubau auf dem Rössle-Grund wohl nicht finanzierbar seien.