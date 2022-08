Schlingen

10:00 Uhr

Eintritt zu den Kurkonzerten sorgt für Kritik

Plus „Unpraktikabel“ nennt Wolfgang Tröber die Praxis. Auch das Thema Abwasser beschäftigt Schlingens Bürger.

Von Karin Donath

Insgesamt 50 Abwasserpumpen sind in Schlingen in der Kanalisation eingebaut. Christian Filser erinnerte in der Bürgerversammlung daran, dass die Stadt versprochen habe, immer eine Pumpe vorzuhalten, falls mal eine defekt ist. Stadtbaumeister Roland Klier war eine solche Vereinbarung nicht bekannt. Er meinte jedoch, dass man seitens der Stadt eine Pumpe bereitstellen könne. Bereitstellen sollte die Stadt auch mehr Mülleimer für Hundekotbeutel, wie ein Bürger anregte.

