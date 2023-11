Schlingen

"Es muss etwas passieren": Kritik an Hängepartie beim Dorfgemeinschaftshaus

In Schlingen stehen gleich mehrere größere Projekte an. Eines davon ist das Dorfgemeinschaftshaus, über das auch bei der Bürgerversammlung leidenschaftlich debattiert wurde.

Von Karin Donath

„Seit zehn Jahren tun wir rum, baut doch endlich,“ diese Worte von Franz Kurz für die er viel Beifall erhielt, fassten die Stimmung der Schlingener Bürgerinnen und Bürger auf der Bürgerversammlung am besten zusammen, als es um das geplante Dorfgemeinschaftshaus ging. Doch nicht nur bei diesem großen Thema herrscht in Schlingen Unzufriedenheit, wie sich zeigte.

Wie Bürgermeister Stefan Welzel erklärte, seien die Planungen alle abgeschlossen gewesen, als die Eigentümer des Jagdhofes, Familie Steinhauser, auf die Stadt zugekommen sei, um über die Zukunft des noch bestehenden Restaurants zu sprechen. Es seien verschiedene Vorschläge unterbreitet worden, einer davon war die Idee, das Dorfgemeinschaftshaus in den Jagdhof zu integrieren. Für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses gebe es einen Zuschuss von 300.000 Euro vom Amt für ländliche Entwicklung, vom Landwirtschaftsministerium käme ebenfalls diese Summe dazu, so Welzel in seinen Ausführungen. Ob diese Zusagen auch für den Jagdhof gelten, konnte er nicht sagen. „Entsprechende Anfragen sind gestellt.“ Ein externes Architekturbüro müsse erst einmal klären, welche Variante – Neubau oder Jagdhof – die günstigere sei. Der Jagdhof ist derweil weiter in Betrieb.

