Es waren Heiße Festtage beim Musikverein Schlingen

Drei Tage lang wurde beim Musikverein Schlingen gefeiert. Die hochsommerlichen Temperaturen konnten der guten Laune nichts anhaben.

Eigentlich war es am fast schon zu heiß, um etwas zu unternehmen. Sich ruhig verhalten und Abkühlung von den hohen Temperaturen, das wäre eigentlich ideal gewesen. Dass es dennoch Ablenkung auf eine besondere, ganz coole Art gab, das verdankten die zahlreichen Gäste gleich an drei Tagen ihrem Musikverein Schlingen.

50 Jahre Musikverein und 150 Jahre Musikkapelle Schlingen

Immerhin ist fast jeder dritte Bürger Mitglied im Verein. Die Verantwortlichen um den ersten Vorsitzenden Wolfgang Tröber hatten sich in diesem Jahr, passend zu den beiden Jubiläen wie 50 Jahre Musikverein und mehr als 150 Jahre Musikkapelle, ein besonderes Gartenfest ausgedacht. Ist doch der Aufenthalt in einem Biergarten gerade bei der Wärme ein Vergnügen. Die Gastgeber lockten mit zünftiger Blasmusik und für Stimmung sorgende Bands. Natürlich gab es wie in den vielen vorherigen Jahren in gewohnter Weise deftige Mahlzeiten und ein vielfältiges Kuchenbüfett der Schlingener Frauen.

Die Böllerschützen aus Dorschhausen ließen es beim Gartenfest des Musikvereins Schlingen krachen. Foto: Maria Schmid

Der Pfarrgarten mit seinen Bäumen und aufgestellten großen Sonnenschirmen war am Freitag- und Samstagabend sehr gut gefüllt. Für Stimmung sorgte Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer mit seiner „Dirlewanger Blaosband“ für echtes Blasmusikfeeling, vor allem mit dem Solo beim Stück „Tuba-Wahnsinn“. Ab 22 Uhr war es seine „Narrwangia Hausband“, die den Gästen so richtig einheizte.

Beim Gartenfest des Musikvereins Schlingen packten alle mit an. Unser Bild zeigt einige der "Küchenfeen". Foto: Maria Schmid

Am Samstagabend waren es die „Partyböcke“ aus Obergünzburg, die lautstark die Schlagerwelt zu Wort und Klang kommen ließen. Vor der Bühne tanzten die jüngsten Gäste alleine oder im Kreis. Ihre Stimmung stieg vor allem, als das bekannte Lied der „Biene Maja“ gesungen wurde. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Jubiläums.

Viele bekannte Gesichter beim Gartenfest in Schlingen

Dabei gab es auch ein wenig Trennungsschmerz. Kaplan Jerome von der Pfarreiengemeinschaft St. Justina in Bad Wörishofen zelebrierte seinen letzten Gottesdienst vor Ort. Nach drei Jahren verabschiedete er sich von „seinen Schäfchen“. Ab September wird er in Nördlingen seinen Dienst antreten. Er sagte, es seien drei wunderschöne Jahre gewesen, in denen er von den Menschen sehr gut aufgenommen worden sei.

Kaplan Jerome von der Pfarreiengemeinschaft St. Justina in Bad Wörishofen zelebrierte seinen letzten Gottesdienst. Walter Windrath und Melanie Tröber bedankten sich. Foto: Maria Schmid

Schon in der ersten Woche sei er eingeladen worden und von da an habe es in jeder Woche ein schönes Erlebnis für ihn gegeben. Er blickte in die Runde der vielen Menschen im Pfarrgarten und stellte fest, dass er viele bekannte Gesichter aus den anderen Pfarrgemeinden sehe. Das freute ihn sehr. Melanie Tröber und Walter Windrath von Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Martin in Schlingen sagten im Namen Aller „Danke!“ und das mit den Lieblings-Cola-Gummibärchen.

Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer (Mitte) mit zwei seiner Musikanten der "Dirlewanger Blaosband". Foto: Maria Schmid

Doch damit nicht genug. Sie wussten, Kaplan Jerome habe ein Lieblingsblasmusikstück, den Marsch „Dem Land Tirol die Treue“. Sanni Risch und ihre Stockeimer Musikanten, die den Gottesdienst musikalisch umrahmten, dirigierte schließlich gemeinsam mit Kaplan Jerome diesen Marsch. Ein sehr gutes Taktgefühl wurde ihm von ASM-Präsident Franz-Josef Pschierer bescheinigt. Während Peter Ruf und seine Irsinger Musikkapelle sich mit den Stockheimern abwechselten, ließ „Magic Dresi“ mit seinen Ballonkünsten die Herzen der jüngsten Besucher höherschlagen.

200 Bilder So schön war es auf dem Gartenfest des Musikvereins Schlingen Foto: Maria Schmid

Um 18.Uhr kamen die fünf Blaskapellen aus Ingenried, Kirchdorf, Rieden, Stockheim und die Stadtkapelle Bad Wörishofen von verschiedenen Seiten zum Platz vor der Kirche. Mit ihren jeweiligen Dirigenten spielten sie unter anderem den Marsch „Anno 1873“, passend zu 150 Jahre Musikkapelle Schlingen, den „Bozner Bergsteigermarsch“. Sie spielten außerdem die „Schwabenhymne“, den „Laridah Marsch“ und zum Abschluss alle gemeinsam die „Bayernhymne“, von Schlingens neuem Dirigenten Norbert Mayer dirigiert. Nach diesem Großereignis strömten die Menschen in den Pfarrgarten und ließen gemeinsam mit der Blaskapelle „Schwäbische 12“ das Fest stimmungsvoll ausklingen.