Festwochenende: 70 Jahre Fußballbegeisterung in Schlingen

Rekordkulisse, Andi Möller als Stargast, ein gestohlenes Vereinsvermögen: Hinter dem SV Schlingen liegen erlebnisreiche Jahre. Nun feiert er drei Tage lang sein Jubiläum.

Es begann im Dezember 1953, als sich einige Fußballbegeisterte um Hans Kölbl zusammenschlossen und dafür sorgten, dass auch in Schlingen der „König Fußball“ Einzug hielt. Genauso wie heute mussten auch die Gründer viel Einsatz und großen Idealismus mitbringen und so manche Hürde überwinden. Dazu gehörte die Verlegung einer Wasserleitung zum Sportplatz und das Entfernen eines Hochspannungsmastes auf dem Spielfeld. Der Verlust der gesamten Sportkasse, die der damalige Kassier entwendete, hätte beinahe zu einem Spielverbot für den SVS geführt, wäre das Geld nicht aus privater Hand vorgestreckt worden. Es gibt also viel zu erzählen an diesem Festwochenende, bei dem Schlingen drei Tage lang mit dem SVS das 70-jährige Bestehen feiert.

Im sportbegeisterten Schlingen entwickelte sich in wenigen Jahren ein lebendiger Verein, der schon früh auf stolze Erfolge zurückblicken konnte und heute rund 400 Mitglieder zählt. Legendär war 1970/71 mit Trainer Martin Hindelang der erneute Aufstieg in die B-Klasse. In einem dramatischen Entscheidungsspiel auf dem Sportplatz in Germaringen besiegten die Schlingener damals vor einer Rekordkulisse von etwa 2000 Zuschauern den Mitkonkurrenten „Rizzoli Italia“ mit 2:0. Im selben Jahr wurde der erste Teil des Sportheims (die heutige Gästekabine) erbaut.

70 Jahre SV Schlingen, die Mannschaft des SV aus der Saison 2023. Foto: Hans-Peter Müller

In den 70er-Jahren erarbeitete sich der SV Schlingen den Nimbus einer Fahrstuhlmannschaft, hatte aber auch ein herausragendes Jahr dabei. Als sportlich größter Erfolg der Vereinsgeschichte gilt der 2:1-Sieg im November 1974 im DFB-Pokal über den vier Klassen höher spielenden SVO Germaringen.

Nach der Eingemeindung Schlingens nach Bad Wörishofen bestimmten tüchtige Trainer wie Norbert Meske, Klaus Otremba, Wolfgang Spitzhüttl und Harry Storch das Geschehen. 1996 entstand in fünfmonatiger Bauzeit das von vielen ersehnte Sportheim. Dazu waren rund 2000 Arbeitsstunden freiwilliger Helfer unter der Regie von Franz Schön und Hermann Vogt notwendig.

Der ersehnte Aufstieg war ein Meilenstein in der Geschichte des SV Schlingen

Als wichtigstes Standbein gilt, neben der 1. Mannschaft und der wieder ins Leben gerufenen Reserve, die Jugend mit dem Projekt Nachwuchsförderung. Seit 2010 sind zudem Fahrradbegeisterte beim SVS in der Abteilung Rad integriert.

Beim SV Schlingen wurde immer schon fleißig gebaut. Das Foto zeigt die ersten Kabinen. Foto: Hans-Peter Müller

Seit 2003 ging es baulich ans Eingemachte. Nachdem durch den Bau eines Fahrradweges der alte Hauptplatz nicht mehr der Normgröße entsprach, wurden zwei neue Spielfelder mit Ballfangzäunen gebaut und 2007 mit einem dreitägigen Fest eingeweiht. Als prominente Gesichter konnten sich Weltmeister Andi Möller als Manager und Wolfgang Wolf als Trainer der Offenbacher Kickers bei einem Trainingslager von der hohen Qualität der Spielflächen überzeugen. 2008 bauten die Schlingener zudem eine überdachte Tribüne mit Verkaufsraum, 2011 weitere Gebäude für Geräte und eine Toilettenanlage am Sportheim. Die praktisch voll belegte Bandenwerbung zeigt, dass der SVS viele Unterstützer hat. In der Winterpause 2017 wurden die alten Kabinen renoviert. Im selben Jahr wurde der SVS dritter Stammverein in der JFG Wertachtal.

So sieht das Programm für das lange Festwochenende in Schlingen aus

Als ein Meilenstein galt 2018 der Aufstieg in die A-Klasse. Endlich in der A-Klasse angekommen, mussten die Schlingener allerdings als Spielball der Umgruppierungen wieder ins Ostallgäu wechseln. Für die Saison 2022/23 konnte mit Hakan Efir ein neuer Trainer verpflichtet werden. Zwischenzeitlich kam auch der Kabinenbau in Gang. Das neue Gebäude wird am Festwochenende der Öffentlichkeit vorgestellt.

Gefeiert wird von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni. Am Freitag beginnt um 18 Uhr das Elfmeterturnier mit 32 Mannschaften. Ab 20 Uhr ist Partystimmung angesagt. Auf dem Gelände wird ein Festzelt stehen. Das AH-Turnier beginnt am Samstag um 14.30 Uhr, ab 19 Uhr spielt die österreichische Blaskapelle Alpendudler. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr im Zelt, dabei wird das neue Gebäude gesegnet. Zum Frühschoppen spielt um 11 Uhr die Blaskapelle Schlingen auf, um 13 Uhr beginnt das Kinderprogramm. Das Blitzturnier startet um 14 Uhr, ab 18.30 Uhr spielt die Blaskapelle Woizatrenka.