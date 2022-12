Schlingen/Frankenhofen

22.12.2022

Eine Auszeit vom Adventsstress: In Schlingen gibt es was zu sehen

Plus Der „Erlebbare Adventskalender“ in Schlingen ist zauberhaft – doch die Zeit, ihn allabendlich zu genießen, fehlt, bedauern Familien und Organisatoren.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Sobald die Dunkelheit hereinbricht, gehen in Schlingen und Frankenhofen die Lichter von adventlich dekorierten Fenstern in einzelnen Häusern an. Jeden Tag eines mehr, denn es ist ein „Erlebbarer Adventskalender“. Eine schöne Gelegenheit, mit der ganzen Familie einen allabendlichen Spaziergang zu machen – wären da nicht die vielen Termine, die das Leben in der Vorweihnachtszeit diktieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen