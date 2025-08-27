Icon Menü
Schlingen: Großer Andrang und viel Musik beim Gartenfest in Schlingen

Schlingen

Großer Andrang und viel Musik beim Gartenfest in Schlingen

Drei Tage lang war im Bad Wörishofer Ortsteil viel geboten. Die Veranstalter sind sehr zufrieden.
Von Karin Donath
    Die Schlingener und ihre Gäste haben bei strahlendem Wetter ihr Gartenfest gefeiert. Foto: Karin Donath

    Rundum zufrieden sind die Gastgeber vom Musikverein Schlingen mit ihrem Gartenfest am vergangenen Wochenende. Am Freitagabend eröffneten die „Volxxrocker“ das Festwochenende, am Samstag sorgten die „Dirlewanger Blaosband“ und „Narrwangias Hausband“ für viel Stimmung. Der Frühschoppen am Sonntag wurde von der Musikkapelle Rammingen umrahmt. Der Ansturm war so groß, dass die Gäste sich in Geduld üben mussten, bis sie das leckere Essen genießen konnten, die Helferinnen und Helfer kamen fast nicht hinterher. Am Nachmittag schließlich unterhielt die Musikkapelle Mattsies bei Kaffee und Kuchen bevor zum Festausklang am Abend dann „Bio-Brass – Blasmusik mit Energie“ noch einmal so richtig einheizte.

