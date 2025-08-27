Großer Andrang und viel Musik beim Gartenfest in Schlingen

Rundum zufrieden sind die Gastgeber vom Musikverein Schlingen mit ihrem Gartenfest am vergangenen Wochenende. Am Freitagabend eröffneten die „Volxxrocker“ das Festwochenende, am Samstag sorgten die „Dirlewanger Blaosband“ und „Narrwangias Hausband“ für viel Stimmung. Der Frühschoppen am Sonntag wurde von der Musikkapelle Rammingen umrahmt. Der Ansturm war so groß, dass die Gäste sich in Geduld üben mussten, bis sie das leckere Essen genießen konnten, die Helferinnen und Helfer kamen fast nicht hinterher. Am Nachmittag schließlich unterhielt die Musikkapelle Mattsies bei Kaffee und Kuchen bevor zum Festausklang am Abend dann „Bio-Brass – Blasmusik mit Energie“ noch einmal so richtig einheizte.

