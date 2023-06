Jubiläumsfeier: Vor 70 Jahren "duschten" Schlingens Fußballer in der Wertach

Plus Der SV Schlingen feierte drei Tage lang sein 70-jähriges Bestehen. Zwei besondere Ehrengäste bereicherten die Feierlichkeiten.

"Wir haben uns damals in der Waschküche vom Rössle umgezogen und in der Wertach geduscht“, erinnert sich Gründungsmitglied Robert Stammel schmunzelnd und blickt auf das neue Gebäude mit den hochwertigen Kabinen. Die Räume wurden im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des SV Schlingen eingeweiht. Eines hat die sieben Jahrzehnte eindeutig überdauert: Der Zusammenhalt der Schlingener Fußballfans.

"Ich habe mit 17 Jahren eine Urkundenfälschung begangen, um einen Spielerpass zu bekommen", sagt Gründungsmitglied Josef Ziegler und lächelt verschmitzt. Der ehemalige Torwart des SV Schlingen war 15 Jahre als Spieler und zehn Jahre als Platzwart für den Verein aktiv. Unter der Leitung des gelernten Schreiners entstand im Jahre 1970 der erste Teil des Sportheimes in Holzbauweise.