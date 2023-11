Kann der Jagdhof Schlingen zum Dorfgemeinschaftshaus werden?

Plus Nach dem Kostenschock für einen Neubau lässt die Stadt Bad Wörishofen eine Alternative prüfen. Das hätte Folgen für das ehemalige "Rössle".

Das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen ist ein Langzeitprojekt. Zuletzt wähnte man sich auf der Zielgeraden, doch die hohen Kosten für den Neubau ließen den Stadtrat zögern. Nun ist eine Alternative im Gespräch. Eine wichtige Rolle spielen sollen dabei auch die Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek ( CSU) und Bernhard Pohl (FW).

Eigentlich war alles klar: Die Stadt Bad Wörishofen hat damals den alten Gasthof "Goldenes Rössle" gekauft, mit dem ZIel, dort ein Dorfgemeinschaftshaus für Schlingen zu schaffen. Es wäre der Schlusspunkt hinter die Dorferneuerung gewesen. Doch seither zieht sich das Projekt wie Kaugummi. "Das beschäftigt uns jetzt seit zehn Jahren", erinnerte Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid (CSU). Zuletzt ging es nicht mehr um eine Sanierung, sondern nur noch um einen Neubau. Doch die Kosten schreckten den Stadtrat ab. "Vier Millionen Euro gehen nicht", betonte nun erneut die Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer im Stadtrat. "Nach der langen Hängepartie mit dem Rössle sehe ich uns aber in der Pflicht, das Dorfgemeinschaftshaus zu verwirklichen." Im Blick hat man nun den Jagdhof, ein weithin bekanntes und traditionsreiches Restaurant.