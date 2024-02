Schlingen

Nachruf: Trauer um FDP-Urgestein Claus Thiessen aus Schlingen

Plus Claus Thiessen war einst Weltraumforscher, dann streitbarer Kommunalpolitiker in Bad Wörishofen. Er starb im Alter von 88 Jahren.

Von Karin Donath

Zuerst Forscher, dann Kommunalpolitiker: Dr. Claus Thiessen hat Spuren hinterlassen. Familie, Freunde und Weggefährten trauern um den ehemaligen FDP-Ortsvorsitzenden von Bad Wörishofen, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist.

Der gebürtige Büsumer Thiessen gehörte von 2008 bis 2020 dem Stadtrat von Bad Wörishofen an und engagierte sich hier ebenso leidenschaftlich wie konsequent gegen Mobilfunkstrahlung und die seiner Ansicht nach überteuerten Erschließungsmaßnahmen der Anliegerstraßen in Schlingen und sparte nicht mit Kritik an der Verwaltung, der Doppik – Buchhaltung und den Zinstauschgeschäften. Der Ortsvorsitzende der FDP, der sich selbst öffentlich als stur bezeichnete, ließ sich von seinen Kritikern jedoch nicht beeindrucken, sondern verfolgte beharrlich seine Ziele, wobei er immer wieder eine streng wissenschaftliche Analyse bei den Entscheidungen der Verwaltung und des Stadtrates einforderte. Unnötige Ausgaben vermeiden und wirtschaftlich haushalten, waren seine Devisen. Der FDP gehörte Thiessen 52 Jahre lang an. Er war Mitglied im FDP-Kreisvorstand des Unterallgäus und auch Kreisrat.

