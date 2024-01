Schlingen

17:30 Uhr

Neubau oder Jagdhof: So geht es mit dem Dorfgemeinschaftshaus Schlingen weiter

So sehen die Pläne für einen Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Schlingen aus. Die neuen Gebäude sollen auf dem Gelände des jetzigen Gasthofs Rössle entstehen, direkt an der Allgäuer Straße von Schlingen und unweit der Kirche. Doch nun gibt es eine Alternative.

Plus Schon seit Jahrzehnten wünschen sich die Menschen in Schlingen ein Dorfgemeinschaftshaus. Nun gibt es sogar zwei Möglichkeiten. So ist der Sachstand.

Von Karin Donath Artikel anhören Shape

Ein Dorfgemeinschaftshaus ist schon seit Jahrzehnten ein großer Wunsch der Bürgerinnen und Bürger von Schlingen. Nachdem die Planungen für einen Neubau anstelle des ehemaligen Gasthofes Goldenes Rössle schon weit fortgeschritten waren, ergab sich im vergangenen Jahr unerwartet ein neuer Aspekt. Zuletzt wurde es aber still um das Projekt - und aus Schlingen kommt Kritik.

Familie Steinhauser, Eigentümer des Jagdhofes, beabsichtigt, dass derzeit noch bestehende Restaurant mittelfristig zu schließen und sind mit der Idee, im bestehenden Gebäude ein Dorfgemeinschaftshaus zu integrieren, an die Stadt herangetreten. Bis Ende des vergangenen Jahres sollte eine Vergleichsrechnung erstellt werden, um die Kosten des geplanten Neubaus mit der Variante Jagdhof zu vergleichen. Wie Architekt Klaus Kehrbaum, der die Planungen für Familie Steinhauser in die Hand genommen hat, unserer Redaktion sagte, habe er aufgrund einer mündlichen Abmachung mit der Stadt bis zum Jahresende eine Vergleichsrechnung erstellt und diese auch abgeliefert. „Das Ergebnis zeigt, dass eine Realisierung im Bestand günstiger sei als ein Neubau und dass das Budget der zwei Millionen Euro aus dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates eingehalten wird“, so Kehrbaum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen