"Nicht tragbar": Geplanter Windpark bei Bad Wörishofen stößt auf Kritik

Plus Die Stadtwerke suchen bei Schlingen nach einem Standort für einen Windpark. Bei der Bürgerversammlung gibt es starken Gegenwind.

Der geplante Windpark südlich von Schlingen sorgte bei der sehr gut besuchten Bürgerversammlung in Schlingen am Montagabend im Rössle für Diskussionen und Kritik. „Ich weiß, dass sie viele Fragen haben, ich kann ihnen sagen, dass wir darauf keine Antwort haben“, sagte Stadtwerke-Chef Peter Humboldt.

Nachdem das ursprünglich vorgesehene Gebiet aufgrund eines Vetos der Bundeswehr nicht mehr infrage gekommen war, habe man sich jetzt auf den südwestlichen Ortsrand konzentriert, berichtete Humboldt. Dass es Probleme durch militärische Belange geben könnte, hatten erstmals Recherchen unserer Redaktion ergeben. Im neuen Suchgebiet seien nun etwa vier bis fünf Windräder geplant, die Flächensicherung mit den betroffenen Grundstückseigentümern solle noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Voraussichtlich im Frühjahr 2024 werde es eine Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger geben.