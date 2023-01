Rohrbruch: Schlingen noch für Stunden ohne Trinkwasser

Ein Rohrbruch in der Transportleitung hat den Bad Wörishofer Stadtteil Schlingen von der Versorgung mit Trinkwasser abgeschnitten. So geht es nun weiter.

In Schlingen ist am Samstag die Wasserversorgung zusammengebrochen. Nach Auskunft von Bad Wörishofens Stadtwerke-Chef Peter Humboldt gab es einen Rohrbruch auf der Transportleitung für Trinkwasser nach Schlingen. Von der Störung sei der gesamte Ort betroffen. Die gute Nachricht lautet: Die Stadtwerke Bad Wörishofen haben die defekte Stelle in der Trinkwasserleitung nach Schlingen bereits gefunden. Ein Bagger ist vor Ort und legt die Leitung frei.

Ein Bagger legt in Schlingen bereits den defekten Teil der Trinkwasserleitung frei

Man arbeite gemeinsam mit einem Tiefbauunternehmen an der Behebung des Schadens, teilte Humboldt kurz nach 15 Uhr mit. Es mussten zudem Bauteile beschafft werden, die aber bereits auf dem Weg zur Baustelle seien.

Die Menschen in Schlingen brauchen allerdings noch Geduld, denn bis das Trinkwasser wieder läuft, wird es nach Lage der Dinge noch eine Weile dauern. "Sollten keine weiteren Probleme oder Schäden auftauchen, rechnen wir derzeit mit einer Wiederinbetriebnahme zwischen 19 und 21 Uhr", teilte Stadtwerke-Chef Humboldt mit.

Im Oktober war die Hauptleitung zwischen Bad Wörishofen und Schlingen schon einmal gebrochen

Es ist bereits der zweite Ausfall der Trinkwasserleitung von Bad Wörishofen nach Schlingen binnen kurzer Zeit. Im Oktober war die Wasser-Hauptleitung zwischen Bad Wörishofen und Schlingen schon einmal gebrochen. Der Schaden wurde damals gegen 23.15 Uhr bemerkt. Die Leitung war zwischen Bad Wörishofen und der Abzweigung nach Frankenhofen entlang der Staatsstraße 2015 gebrochen.

In der Nacht wurde damals das beschädigte Rohr ausgegraben und ein sechs Meter langer Abschnitt ausgetauscht. Danach musste das gesamte Ortsnetz gespült und entlüftet werden. In Schlingen leben nach er aktuellen Einwohnerstatistik der Stadt Bad Wörishofen 743 Menschen

Lesen Sie dazu auch